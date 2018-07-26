Рыжий и смуглый: генетики рассказали, как может выглядеть ребенок Меган Маркл и принца Гарри

Не успели принц Гарри и актриса Меган Маркл сыграть свадьбу, как поклонники венценосной пары уже начали гадать, каким будет их будущий ребенок.
Вот что об этом думает известный российский генетик Евгений Теодорович Лильин.
Внешне принц Гарри очень сильно напоминает своего дедушку - супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. У него такие же пронзительные голубые глаза, огненно-рыжие волосы и очаровательная улыбка, пишет Fabiosa.ru.
Отец Меган Маркл имеет английские, немецкие и ирландские корни, поэтому у нее европейский тип лица и относительно светлая для мулатки кожа с веснушками. А от матери-афроамериканки герцогиня Сассекская унаследовала темные вьющиеся волосы и карие глаза.
Супруги настолько непохожи, что представить себе их отпрыска - нелегкая задачка даже для генетиков!
Как же будет выглядеть ребенок Гарри и Меган?
По словам генетика Евгения Лильина, малыш венценосной пары, скорее всего, будет иметь довольно специфическую внешность.
Хотя это уже не мулат, а квартерон, у которого четверть генов темнокожих предков, ген темной кожи доминирует над геном светлой кожи, то есть он будет передаваться с большей вероятностью. У принца Гарри огненно-рыжая шевелюра, а это очень редкий и сильный ген. Можно ожидать, что он передастся. Скорее всего, ребенок окажется рыжеволосым, со смуглой кожей и темными глазами. По чертам лица он может быть похож на афроамериканца.
Кстати, в том случае, если Мэг имеет не два гена кареглазости, а один (никто этого не знает точно), есть 50% вероятность того, что у будущего ребенка окажутся не темные, а светлые глаза!
Мы решили проверить предположения генетика с помощью приложения BabyMaker, которое позволяет определить примерную внешность ребенка.
И вот результат!