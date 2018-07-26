Рыжий и смуглый: генетики рассказали, как может выглядеть ребенок Меган Маркл и принца Гарри

Вот что об этом думает известный российский генетик Евгений Теодорович Лильин.

Внешне принц Гарри очень сильно напоминает своего дедушку - супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. У него такие же пронзительные голубые глаза, огненно-рыжие волосы и очаровательная улыбка, пишет Fabiosa.ru.

Отец Меган Маркл имеет английские, немецкие и ирландские корни, поэтому у нее европейский тип лица и относительно светлая для мулатки кожа с веснушками. А от матери-афроамериканки герцогиня Сассекская унаследовала темные вьющиеся волосы и карие глаза.

Супруги настолько непохожи, что представить себе их отпрыска - нелегкая задачка даже для генетиков!

Как же будет выглядеть ребенок Гарри и Меган?

По словам генетика Евгения Лильина, малыш венценосной пары, скорее всего, будет иметь довольно специфическую внешность.

Хотя это уже не мулат, а квартерон, у которого четверть генов темнокожих предков, ген темной кожи доминирует над геном светлой кожи, то есть он будет передаваться с большей вероятностью. У принца Гарри огненно-рыжая шевелюра, а это очень редкий и сильный ген. Можно ожидать, что он передастся. Скорее всего, ребенок окажется рыжеволосым, со смуглой кожей и темными глазами. По чертам лица он может быть похож на афроамериканца.

Кстати, в том случае, если Мэг имеет не два гена кареглазости, а один (никто этого не знает точно), есть 50% вероятность того, что у будущего ребенка окажутся не темные, а светлые глаза!

Мы решили проверить предположения генетика с помощью приложения BabyMaker, которое позволяет определить примерную внешность ребенка.

И вот результат!