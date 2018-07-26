Как похудеть после беременности

Согласно многочисленным исследованиям, вес женщины после беременности хотя бы на килограмм, но больше, чем до нее. В среднем показатель увеличивается на один-два килограмма. Но при повторной и последующих беременностях вес будет становиться все больше и больше, что приведет к различным проблемам со здоровьем. Поэтому необходимо сбрасывать вес и приводить тело в порядок после рождения детей. Это необходимо не только по эстетическим соображениям, но и для сохранения хорошего самочувствия и отличного настроения, пишет Medikforum.ru.

Почему во время беременности увеличивается вес

Набор веса во время беременности напрямую связан с индексом массы тела женщины до того, как был зачат ребенок. Так, представительницы прекрасного пола с недостаточным ИМТ могут набрать от 12 до 18 килограммов, с нормальным ИМТ — от 11 до 15, а с избыточным весом — 6-11 килограммов. Женщины с ожирением набирают от 5 до 9 килограммов. Вес не растет равномерно, он распределяется по разным триместрам. Например, в первом женщина набирает от одного до двух килограммов, во втором и третьем — 0,23-0,45 килограмма в неделю.

При этом каждый набранный килограмм имеет определенное значение. Вес будущей матери зависит не только от веса ребенка, который растет в утробе, но и от других факторов — вес плаценты, увеличение матки и груди, объема крови и жидкости в организме, а также жировой ткани, которая тоже растет во время беременности.

Слишком высокий вес во время беременности может привести к некоторым последствиям. Так, из-за этого увеличивается риск проведения кесарева сечения. Поэтому женщинам нужно следить за своей массой во время вынашивания малыша, чтобы не допустить и других проблем — ожирения, метаболического синдрома у ребенка. Так, женщине, вопреки распространенному мнению, не нужно «есть за двоих». Калорийность рациона не должна быть выше, чем требуется самой маме и ее растущему ребенку. Да, происходят различные изменения в организме, но дополнительных калорий это не требует. Чтобы сохранять вес в норме, нужно есть больше фруктов и овощей, молочных продуктов, орехов, избегая «пустых» калорий в виде газированных и сладких напитков, десертов и прочего.

Также нужно понимать, что вес, набранный во время беременности, напрямую будет влиять на то, какое количество веса будет потеряно после родов.

Как похудеть после родов