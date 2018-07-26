Как похудеть после беременности

Безусловно, рождение ребенка является очень радостным событием для большинства женщин. Но вот последствия беременности радуют не каждую: лишний вес, растяжки, целлюлит практически неизбежны после вынашивания ребенка. Каждой хочется как можно быстрее прийти в прежнюю форму, быть обладательнице плоского живота и стройных ножек. Но, как известно, это довольно сложный процесс.
Согласно многочисленным исследованиям, вес женщины после беременности хотя бы на килограмм, но больше, чем до нее. В среднем показатель увеличивается на один-два килограмма. Но при повторной и последующих беременностях вес будет становиться все больше и больше, что приведет к различным проблемам со здоровьем. Поэтому необходимо сбрасывать вес и приводить тело в порядок после рождения детей. Это необходимо не только по эстетическим соображениям, но и для сохранения хорошего самочувствия и отличного настроения, пишет Medikforum.ru.
Почему во время беременности увеличивается вес
Набор веса во время беременности напрямую связан с индексом массы тела женщины до того, как был зачат ребенок. Так, представительницы прекрасного пола с недостаточным ИМТ могут набрать от 12 до 18 килограммов, с нормальным ИМТ — от 11 до 15, а с избыточным весом — 6-11 килограммов. Женщины с ожирением набирают от 5 до 9 килограммов. Вес не растет равномерно, он распределяется по разным триместрам. Например, в первом женщина набирает от одного до двух килограммов, во втором и третьем — 0,23-0,45 килограмма в неделю.
При этом каждый набранный килограмм имеет определенное значение. Вес будущей матери зависит не только от веса ребенка, который растет в утробе, но и от других факторов — вес плаценты, увеличение матки и груди, объема крови и жидкости в организме, а также жировой ткани, которая тоже растет во время беременности.
Слишком высокий вес во время беременности может привести к некоторым последствиям. Так, из-за этого увеличивается риск проведения кесарева сечения. Поэтому женщинам нужно следить за своей массой во время вынашивания малыша, чтобы не допустить и других проблем — ожирения, метаболического синдрома у ребенка. Так, женщине, вопреки распространенному мнению, не нужно «есть за двоих». Калорийность рациона не должна быть выше, чем требуется самой маме и ее растущему ребенку. Да, происходят различные изменения в организме, но дополнительных калорий это не требует. Чтобы сохранять вес в норме, нужно есть больше фруктов и овощей, молочных продуктов, орехов, избегая «пустых» калорий в виде газированных и сладких напитков, десертов и прочего.
Также нужно понимать, что вес, набранный во время беременности, напрямую будет влиять на то, какое количество веса будет потеряно после родов.
Как похудеть после родов
Сразу же после родов мать задумывается о том, как сбросить лишний вес. Для этого она придумывает различные планы питания, которые, по ее мнению, могут помочь в решении проблемы. Но диетологи утверждают, что в течение месяца после рождения ребенка нужно вообще не задумываться о собственном весе. Ненормально, если женщина сбрасывает лишний вес в первые два-три месяца. Оптимально, когда женщина избавляется от ненавистных килограммов в течение полугода после родов, идеально, если потеря веса составляет не более 500 граммов в неделю. Некоторые же специалисты увеличивают срок похудения для рожениц до года. Если по истечению этого времени женщина не худеет, то велика вероятность остаться с лишними килограммами навсегда.
С чего же начать процесс похудения? Во-первых, нужно осознать, что торопливость в этом вопросе ни к чему, если вы хотите оставаться здоровой. Ведь беременность — это сильнейший стресс для организма, связанный с недостатком физической активности, витаминов и минералов. Не нужно смотреть на звезд, которые приходят в форму спустя месяц! Знайте, что похудение в течение года после родов — это нормально.
Диета
Во-вторых, начните питаться сбалансированно, но ни в коем случае не урезайте количество калорий, если находитесь на грудном кормлении. Так велика вероятность лишить ребенка полезных веществ, которые он получает и молока. Наиболее оптимально потреблять порядка 2 000 калорий в сутки. Только после окончания грудного вскармливания можно снизить калорийность.
В-третьих, приведите в порядок свой режим дня. Нужно питаться четыре-пять раз день, небольшими порциями. В вашем рационе должны присутствовать нежирное мясо, рыба, фрукты, овощи, молочные продукты, орехи. Исключите жирную пищу. Ни в коем случае не заедайте стресс.
В-четвертых, не забывайте посещать лечащего врача, который будет отслеживать ваше состояние на протяжении всего послеродового периода. В том числе он может дать советы по похудению, расскажет, в каком направлении нужно двигаться именно вам с учетом индивидуальных потребностей и показателей здоровья.
В-пятых, включите в свою жизнь больше физической активности — гуляйте с ребенком, играйте с ним. Если позволяет врач, то начните ходить в тренажерный зал или же займитесь фитнесом дома. Сейчас некоторые упражнения даже можно выполнять с грудными детьми, чтобы не оставлять их без присмотра. Только грамотно составленное питание вкупе с тренировками позволят вам в кратчайшие сроки обрести желанную фигуру.
Спорт
В-шестых, по самочувствию после рождения ребенка надо заниматься сексом. Рекомендуется выждать шесть-восемь недель после родов, после чего приступать к этому процессу.
Ну и в конце концов, не забывайте наслаждаться материнством. Ваш ребенок вскоре вырастет, а возможностей избавиться от ненавистных килограммов будет еще уйма. Важно не слишком париться по поводу фигуры, соблюдать правильное питание, не забывать о физической нагрузке — и похудение пойдет как по маслу.