Длительное вскармливание ребенка грудью спасает от онкологии

Врач-педиатр Лариса Егорова порекомендовала практиковать долгое грудное вскармливание, поскольку оно чрезвычайно полезно не только для младенцев, но и для женщин. Таким образом можно обеспечить защиту ребенка от инфекций, в том числе кишечных. По словам специалиста, грудное молоко может защитить маленького ребенка от инфекционных заболеваний, если женщина перенесла краснуху, корь или ветрянку, пишет Medikforum.ru.

Что касается профилактики рака, что естественное кормление может спасти женщин от мастопатии и рака груди, отметила Егорова.

«Сейчас практически каждая девятая женщина имеет заболевание мастопатии. Это повышает риск развития рака молочной железы, который стоит на первом месте в нашей стране среди заболеваний и гибели у женщин», — сообщила врач.

Лариса Егорова добавила: грудное молоко, благодаря содержащимся в нем веществам, положительно влияет на интеллект ребенка и развитие мыслительных способностей. Это же мнение разделяет и профессор кафедры неонатологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ирина Солдатова.

«Грудное молоко - самый противоаллергенный природный бесплатный продукт для ребенка, который максимально дает все, что необходимо, и в том числе и психологическое, и когнитивное, и психомоторное развитие», - сказала эксперт.