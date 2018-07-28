Все о чужих волосах. Как выбрать волосы для наращивания?

Многие из девушек хотят иметь красивые и густые волосы, тем более, что сегодня это действительно возможно. Наращиванием волос, пожалуй, вряд ли кого-то удивишь. Можно удивить хорошей работой, по результату которой и не отличишь — родные это волосы или наращенные. МедикФорум решил выяснить, что нужно знать о волосах и о методах наращивания, чтобы получить достойный результат.
Какие волосы используют для наращивания?
Хотите знать, какие волосы используются для наращивания? Мастера используют только натуральные волосы, которые, в процессе технологической обработки обесцвечивают, а затем окрашивают в различные цвета. В работе могут быть использованы славянские, азиатские и итальянские волосы. Название категории волос вовсе не означает какой-либо принадлежности по расовому признаку. Различие означает технологию обработки. Самыми хорошими считаются славянские волосы, которые закупаются преимущественно в России и странах бывшего СНГ. Такой материал практически не подвержен хим. обработке, то есть структура волоса не повреждается. Преимущественно славянские волосы светлого типа, в дальнейшем окрашиваются в любой цвет. Они дольше и лучше носятся, чем аналогичный материал, их можно наращивать до нескольких раз. По цене азиатские (китайские) и итальянские волосы доступнее, но качеством хуже.
Они не всегда подойдут, так как либо очень жесткие, прямые. Мастера предпочитают использовать итальянские и индийские, они мягче и хорошо поддаются накручиванию или распрямлению. Большинство салонов, которые дорожат своей репутацией и клиентами, работают только со славянскими волосами.
Какой длинны можно сделать наращенные волосы? Пряди можно нарастить любой длины: от нескольких сантиметров, до полуметра и даже более. Можно наращивать небольшими пучками, а можно прядями в количестве от сотни до трехсот.
Наращивание волос сегодня можно найти во многих салонах. Стоимость напрямую будет зависеть от выбранной технологии наращивания и опыта и квалификации мастера.
Сегодня имеют место несколько технологий наращивания. Суть процедуры сводится к прикреплению прядей к родным волосам разными методами. Процесс наращивания волос занимает в среднем 2-3 часа в зависимости от технологии и объема работ. Предварительно проконсультируйтесь с мастером, какую технологию использует он и что лучше всего подойдет вам.
Различают холодный способ наращивания волос и горячий. У каждого способа есть свои плюсы и минусы.
О горячем наращивании
Плюсы горячего наращивания очевидны. При наращивании горячим способом волосы прикрепляются с помощью специальных смол и пистолета. Технология воздействия горячими температурами на волосы, считается менее щадящей в отличие от холодного способа. Мытье волос после наращивания следует производить аккуратно, желательно стоя под душем, не наклоняя голову вперед. Кондиционеры не должны попадать на капсулы, они могут размягчиться, тогда работа окажется напрасной. Тоже касается и утюжков для выпрямления волос и завивки. Сауны, солярии и бассейны можно посещать, но лучше всего покрывать волосы платком или другим головным убором.
Горячее наращивание - английская технология
Наращенные волосы крепятся к родным при помощи кератиновой смолы и клеевого пистолета. Мастер наращивает пряди на височной и затылочной частях головы, так как спайки получаются достаточно крупные. Визуально они не заметны, но на ощупь их можно без труда почувствовать. В процессе носки таких волос, обладательницы жалуются на постоянное вычесывание наращенных волос вместе с капсулами.
Горячее наращивание - итальянская технология
При данном методе используют пряди с уже нанесенным на них средством — кератиновой капсулой. ЕЕ подносят к родным волосам и прикрепляют специальным аппаратом. Капсула расплавляется, мастер формирует ее в зависимости от поставленной задачи — плоскую или объемную.
За счет того, что капсулы прозрачные, метод подходит практически всем, в независимости от цвета волос. Волосы надежно закреплены и носятся долго. Данный метод можно использовать даже на коротких волосах, на любой волосистой части головы, не только височной или затылочной. Процессы наращивания и снятия волос достаточно трудоемки.
О холодном наращивании
Чем холодное наращивание отличается от горячего? Многие предлагают наращивание волос недорого, но немногие предлагают качественный материал и высококвалифицированную работу. Выбирая способ наращивания, обращайте внимание на опыт мастера. Холодное наращивание волос считается самым щадящим. При нем не происходит воздействия на волосы высокими температурами. Это трудоемкая работа и технологию холодным способом используют не все. Это ручная, безаппаратная работа, мастер работает без щипцов.
Холодное наращивание — испанская технология
Волосы присоединяют при помощи специального клея. Метод хорош тем, что снятие волос через несколько месяцев происходит безболезненно, не травмируя волосы. Капсула формируется мастеров вручную и присоединяется к волосам.
Она прочная, незаметная. Наращенные волосы выглядят естественно. Можно не бояться, что на капсулы попадет кондиционер или любое другое средство, свободно можно посещать сауну, солярий и т. д. Волосы, наращенные данным методом, хорошо корректируются.
Технология холодного наращивания волос, которая была разработана при участии врачей-трихологов. Наращивание волос происходит с использованием геля, абсолютно безопасного для натуральных волос. Данный гель применяют, также, в хирургии для склеивания костных тканей, что подтверждает его стерильность. Благодаря термостойким микрокапсулам, возможно наращивание тонких волос максимально близко к пробору в височных зонах, теменной зоне и в зонах краевых линий роста волос.