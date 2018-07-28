Все о чужих волосах. Как выбрать волосы для наращивания?

Какие волосы используют для наращивания?

Хотите знать, какие волосы используются для наращивания? Мастера используют только натуральные волосы, которые, в процессе технологической обработки обесцвечивают, а затем окрашивают в различные цвета. В работе могут быть использованы славянские, азиатские и итальянские волосы. Название категории волос вовсе не означает какой-либо принадлежности по расовому признаку. Различие означает технологию обработки. Самыми хорошими считаются славянские волосы, которые закупаются преимущественно в России и странах бывшего СНГ. Такой материал практически не подвержен хим. обработке, то есть структура волоса не повреждается. Преимущественно славянские волосы светлого типа, в дальнейшем окрашиваются в любой цвет. Они дольше и лучше носятся, чем аналогичный материал, их можно наращивать до нескольких раз. По цене азиатские (китайские) и итальянские волосы доступнее, но качеством хуже.

Они не всегда подойдут, так как либо очень жесткие, прямые. Мастера предпочитают использовать итальянские и индийские, они мягче и хорошо поддаются накручиванию или распрямлению. Большинство салонов, которые дорожат своей репутацией и клиентами, работают только со славянскими волосами.

Какой длинны можно сделать наращенные волосы? Пряди можно нарастить любой длины: от нескольких сантиметров, до полуметра и даже более. Можно наращивать небольшими пучками, а можно прядями в количестве от сотни до трехсот.

Наращивание волос сегодня можно найти во многих салонах. Стоимость напрямую будет зависеть от выбранной технологии наращивания и опыта и квалификации мастера.

Сегодня имеют место несколько технологий наращивания. Суть процедуры сводится к прикреплению прядей к родным волосам разными методами. Процесс наращивания волос занимает в среднем 2-3 часа в зависимости от технологии и объема работ. Предварительно проконсультируйтесь с мастером, какую технологию использует он и что лучше всего подойдет вам.

Различают холодный способ наращивания волос и горячий. У каждого способа есть свои плюсы и минусы.

О горячем наращивании

Плюсы горячего наращивания очевидны. При наращивании горячим способом волосы прикрепляются с помощью специальных смол и пистолета. Технология воздействия горячими температурами на волосы, считается менее щадящей в отличие от холодного способа. Мытье волос после наращивания следует производить аккуратно, желательно стоя под душем, не наклоняя голову вперед. Кондиционеры не должны попадать на капсулы, они могут размягчиться, тогда работа окажется напрасной. Тоже касается и утюжков для выпрямления волос и завивки. Сауны, солярии и бассейны можно посещать, но лучше всего покрывать волосы платком или другим головным убором.

Горячее наращивание - английская технология