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  • У женщин, которые принимали Виагру будучи беременными, родились мертвые дети

У женщин, которые принимали Виагру будучи беременными, родились мертвые дети

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Ребенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: Karli Saul/SCANPIX

Как передает "Корреспондент.net", в Нидерландах скончались 11 новорожденных, матери которых принимали участие в научном эксперименте. Женщины должны были принимать Виагру во время беременности.

Соответствующее исследование проводилось в 10 больницах Нидерландов c 2015 года. Там 93 женщинам с патологией плаценты давали силденафил - активное вещество Виагры. Данное средство традиционно применяют в рамках терапии эректильной дисфункции и легочной гипертензии. Оно позитивно сказывается на кровотоке. Исходя из этого, было высказано предположение, что препарат будет способствовать улучшению притока крови к плаценте, пишет Meddaily.ru.

Но эксперимент пришлось прекратить досрочно. Было установлено, что 17 детей родились с проблемами легких и 11 из них скончались. В группе женщин, принимавших плацебо, трое детей имели поражения легких, но никто из них не скончался. Эксперты не исключают, что новорожденные из основной группы умерли бы в любом случае, независимо от приема матерью препарата.

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