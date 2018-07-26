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  • Фото: четырехлетнюю нигерийку назвали самой красивой девочкой в мире

Фото: четырехлетнюю нигерийку назвали самой красивой девочкой в мире

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A post shared by BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) on

В социальных сетях появилась фотография необыкновенно красивой девушки Джейр. Пользователи Сети уже прозвали ее самой красивой девочкой в мире.

Предлагаем вам посмотреть еще на двух известных и красивых детей.

 

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A post shared by Thylane (@thylaneblondeau) on

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