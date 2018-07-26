Фото: четырехлетнюю нигерийку назвали самой красивой девочкой в мире

KrasotkaСемья и домФото: четырехлетнюю нигерийку назвали самой красивой девочкой в миреФото: четырехлетнюю нигерийку назвали самой красивой девочкой в миреKrasotka.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать26 июля 2018, 14:49A post shared by BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) on Jul 20, 2018 at 3:04am PDTВ социальных сетях появилась фотография необыкновенно красивой девушки Джейр. Пользователи Сети уже прозвали ее самой красивой девочкой в мире.Предлагаем вам посмотреть еще на двух известных и красивых детей. A post shared by BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) on Jul 20, 2018 at 12:23am PDT A post shared by Thylane (@thylaneblondeau) on Apr 4, 2018 at 3:21pm PDT A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Jul 21, 2018 at 5:21am PDTдевочкакрасотафотография