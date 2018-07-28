Как ухаживать за жирной кожей летом

Как понять, что у вас именно жирная кожа? Есть ряд определенных признаков — она грубая, сильно блестит, маслянистая, землистого оттенка, а по текстуре напоминает апельсин. Также могут появляться угри, прыщи и черные точки из-за того, что кожное сало соединяется с чешуйками кожи и создает закупоренность в отверстиях сальных желез, пишет Medikforum.ru.

Как правило, такая кожа доставляет множество неудобств людям. За ней приходится тщательнее ухаживать, нежели за обычной. Довольно часто с такой проблемой сталкиваются подростки в период полового созревания. Но и взрослые люди подвержены образованию жирной кожи.

Неправильный уход приведет к тому, что кожа будет жирниться еще сильнее, иммунитет снизится, а дыхательные и защитные функции кожи ослабеют. Впрочем, есть и положительные черты — такая кожа медленнее стареет.

Жирная кожа требует очищения намного чаще, чем другие типы. Как минимум три раза в день следует умываться, используя мыло или специальные средства, вода не должна быть слишком жесткой. Девушкам нужно тщательно смывать макияж при помощи очищающего крема. Лучше всего будет использовать мягкие лосьоны с тонизирующим эффектом, так как они способствуют тонизированию кожи, усилению кровообращения и улучшению текстуры кожи. При этом жирная кожа не нуждается в дополнительном увлажнении. Лишь изредка можно пользоваться увлажняющими средствами.

Несколько раз в неделю обязательно делайте очищающие и питательные маски. Пористую кожу, которая наиболее подвержена воспалениям, нужно умывать холодным чаем. Также при широких порах рекомендуется использовать крем и воду с огуречным или лимонным соком, использовать маски из белка, куда добавлены данные соки, а вместо воды использовать некипяченое молоко.

Также полезно делать компрессы и паровые ванны для жирной кожи. Утром и вечером нужно использовать овсяные хлопья или кисломолочные продукты в качестве умывания. А после этого обязательно обрабатывать кожу лосьоном, тоником, крепкой заваркой, настоем шалфея, ромашки, коры дуба или календулы. Подробнее об уходе в течение дня читайте ниже.

Утром умывайтесь холодной водой, чтобы придать тонуса кожу. Затем используйте специальный гель или пенку. Также можно взять любые другие средства, которые отлично растворяются в воде. При этом нужно брать только те, что предназначены для жирной кожи.

Затем протирайте кожу стягивающим тоником, способным снять загрязнения с кожи, успокоить ее и подготовить к макияжу. Лучше не использовать средства со спиртом в составе, так как он будет пересушивать кожу и раздражать ее. Нанесите увлажняющий крем в качестве базы. В нем должен быть минимум жирных компонентов, отсутствие масла.