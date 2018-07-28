Как ухаживать за жирной кожей летом

Кожа требует тщательного ухода во все времена года, но летом на нее приходится сильная нагрузка из-за воздействия солнца. Жирной коже особенно трудно, поэтому ухаживать за ней нужно с особым трепетом. В этой статье рассказывается о секретах ухода за жирной кожей.
Как понять, что у вас именно жирная кожа? Есть ряд определенных признаков — она грубая, сильно блестит, маслянистая, землистого оттенка, а по текстуре напоминает апельсин. Также могут появляться угри, прыщи и черные точки из-за того, что кожное сало соединяется с чешуйками кожи и создает закупоренность в отверстиях сальных желез, пишет Medikforum.ru.
Как правило, такая кожа доставляет множество неудобств людям. За ней приходится тщательнее ухаживать, нежели за обычной. Довольно часто с такой проблемой сталкиваются подростки в период полового созревания. Но и взрослые люди подвержены образованию жирной кожи.
Неправильный уход приведет к тому, что кожа будет жирниться еще сильнее, иммунитет снизится, а дыхательные и защитные функции кожи ослабеют. Впрочем, есть и положительные черты — такая кожа медленнее стареет.
Жирная кожа требует очищения намного чаще, чем другие типы. Как минимум три раза в день следует умываться, используя мыло или специальные средства, вода не должна быть слишком жесткой. Девушкам нужно тщательно смывать макияж при помощи очищающего крема. Лучше всего будет использовать мягкие лосьоны с тонизирующим эффектом, так как они способствуют тонизированию кожи, усилению кровообращения и улучшению текстуры кожи. При этом жирная кожа не нуждается в дополнительном увлажнении. Лишь изредка можно пользоваться увлажняющими средствами.
Несколько раз в неделю обязательно делайте очищающие и питательные маски. Пористую кожу, которая наиболее подвержена воспалениям, нужно умывать холодным чаем. Также при широких порах рекомендуется использовать крем и воду с огуречным или лимонным соком, использовать маски из белка, куда добавлены данные соки, а вместо воды использовать некипяченое молоко.
Также полезно делать компрессы и паровые ванны для жирной кожи. Утром и вечером нужно использовать овсяные хлопья или кисломолочные продукты в качестве умывания. А после этого обязательно обрабатывать кожу лосьоном, тоником, крепкой заваркой, настоем шалфея, ромашки, коры дуба или календулы. Подробнее об уходе в течение дня читайте ниже.
Утром умывайтесь холодной водой, чтобы придать тонуса кожу. Затем используйте специальный гель или пенку. Также можно взять любые другие средства, которые отлично растворяются в воде. При этом нужно брать только те, что предназначены для жирной кожи.
Затем протирайте кожу стягивающим тоником, способным снять загрязнения с кожи, успокоить ее и подготовить к макияжу. Лучше не использовать средства со спиртом в составе, так как он будет пересушивать кожу и раздражать ее. Нанесите увлажняющий крем в качестве базы. В нем должен быть минимум жирных компонентов, отсутствие масла.
При выходе на солнце нужно наносить солнцезащитные кремы. Причем не только летом, но и зимой. Также можно найти тональные крем с таким же эффектом. Кстати, нанесение такого крема должно быть поверх всех остальных средств, иначе оно не будет действовать.
В течение дня используйте специальные салфетки, которые убирают жирный блеск с кожи. Такой метод никак не повлияет на макияж, не сотрет его, но зато удалит излишки кожного сала. Можно припудривать Т-зону, только обязательно берите пудру с минералами, которые помогают убирать жирный блеск и лечить жирную кожу. Вообще в идеале тональник лучше заменить на пудру в летнее время.
А вечером нужно тщательно смыть макияж и все загрязнения с кожи. Для этого можно использовать специальные средства для снятия макияжа или гели для умывания. После этого на ночь наносите крем.
Ошибки при уходе за жирной кожей
Очень часто люди соблюдают все вышеописанные меры, но по каким-то причинам состояние кожи становится только хуже. Это значит, что какие-то принципы не соблюдены до конца правильно. Назовем самые распространенные ошибки при уходе за жирной кожей.
Во-первых, очищающее средство может быть слишком сильным. При попытке обезжирить кожу такой косметикой получится обратный эффект. Кожа сама пытается восстановить кожный жир, а также выводит больше кожного сала, покрывая лицо толстым слоем жира. Лучше использовать мягкие средства, но чаще. Например, вытирать лицо салфетками следует минимум три раза в день, постоянно подвергать очищению с помощью гелей, использовать тоники.
Во-вторых, вы слишком часто давите прыщи. Дело в том, что на их месте образуются угри, развиваются серьезные воспалительные процессы, которые точно не придают красоты коже человека. Выдавливать прыщи можно не чаще одного раза в неделю. Причем делать это тоже нужно правильно — сначала распарить кожу с помощью паровой ванны из ромашки, шалфея и других трав. Затем нужно обмотать вокруг пальца вату или бинт. Давить прыщ нужно не резко, плавно. После этого зону воспаления продезинфицировать спиртом или туалетной водой.
В-третьих, избавьтесь от стрессов, так как они часто становятся источниками проблем с кожей.
И наконец, причиной проблем с жирной кожей могут быть частые пилинги. Удаление мертвых клеток, конечно, полезно для жирной кожи, но все-таки не надо их выполнять чуть ли не каждый день. Это приносит обратный эффект. Кожа будет чаще выделять кожное сало, провоцируя ненавистную жирность. Оптимально будет делать пилинги два-три раза в неделю.
Заметим, что кожа является показателем вашего здоровья и красоты. А они, как известно, часто зависят от питания. Поэтому наладьте свой рацион, соблюдайте баланс макро- и микроэлементов, чтобы жирная кожа перестала вас мучать.