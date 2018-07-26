Шесть тонких намеков, указывающих на то, что этот парень - прирожденный изменник

Но иногда вторая половинка даже не подозревает, что ей изменяют.

The Independent обратился к экспертам по отношениям Ольге Леванчуке и Гэри Эймерсу, которые рассказали о некоторых не столь очевидных чертах характера, выдающих потенциального изменника, пишет Lifter.com.ua.

Вот шесть признаков, на которые следует обратить внимание:

1. Склонность к флирту.

Вполне логично, что человек, любящий пофлиртовать, не захочет отказывать себе в этом удовольствии только потому, что он теперь состоит в моногамных отношениях. Многие изменники флиртуют направо и налево даже в присутствии партнерши.

Это вызывает у них прилив адреналина. Эксперты говорят, что «эта потребность в повышении самооценки и чувстве своей привлекательности может в итоге вылиться в измену». Одно дело — дружелюбие и доброжелательность и совсем другое — флирт, так что будьте начеку.

2. Жадность.

Постоянная уверенность в том, что где-то рядом есть кто-то получше, — проблема, которую часто связывают с приложениями по поиску партнеров, но это также может быть признаком надвигающейся измены.

Если человек думает, что может «найти более выгодный вариант» с кем-то другим, у него велико искушение сходить налево.

3. Эгоцентризм.

Эксперты считают, что изменники часто бывают нарциссами и что им во многом присущи те же черты.

По словам экспертов, если ваш партнер не умеет проявлять сочувствие и всегда думает только о себе, это свидетельствует о предрасположенности к измене, потому что «внимание и восхищение со стороны новой пассии будут для него важнее ваших чувств и потребностей». Вот так.

4. Обманы.

Народная мудрость гласит, что изменники неисправимы. Так что если ваша вторая половинка уже попадалась на измене, вы и так знаете, что от нее можно ждать.

Однако эксперты говорят, что вранье тоже многое говорит о моральных качествах человека:

«Не все лгуны изменяют, но все изменники лгут».

Так что если партнер вас уже в чем-то обманывал, будьте бдительны.

5. Неуверенность в себе.

Эймерс и Леванчука говорят, что неуверенность в себе — распространенная черта изменников:

«К сожалению, именно потребность в любви и постоянном внимании со стороны партнерши часто толкают их на измену».

То есть они как бы придумывают запасной план из-за страха потерять партнершу.

6. Обвинения.

Если вы хотя бы посмотрите в чью-то сторону (не говоря уж о том, чтобы сделать комплимент), изменник тут же начнет вести себя как параноик, потому что судит всех по себе.

По словам экспертов, честный и верный партнер не будет сомневаться в вас и обвинять вас, потому что он не сомневается в себе.