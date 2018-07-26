Шесть тонких намеков, указывающих на то, что этот парень - прирожденный изменник

Когда человек постоянно задерживается на работе допоздна, не подпускает никого к своему телефону или ноутбуку, избегает интимности — это очевидные признаки, что он ходит налево.
Но иногда вторая половинка даже не подозревает, что ей изменяют.
The Independent обратился к экспертам по отношениям Ольге Леванчуке и Гэри Эймерсу, которые рассказали о некоторых не столь очевидных чертах характера, выдающих потенциального изменника, пишет Lifter.com.ua.
Вот шесть признаков, на которые следует обратить внимание:
1. Склонность к флирту.
Вполне логично, что человек, любящий пофлиртовать, не захочет отказывать себе в этом удовольствии только потому, что он теперь состоит в моногамных отношениях. Многие изменники флиртуют направо и налево даже в присутствии партнерши.
Это вызывает у них прилив адреналина. Эксперты говорят, что «эта потребность в повышении самооценки и чувстве своей привлекательности может в итоге вылиться в измену». Одно дело — дружелюбие и доброжелательность и совсем другое — флирт, так что будьте начеку.
2. Жадность.
Постоянная уверенность в том, что где-то рядом есть кто-то получше, — проблема, которую часто связывают с приложениями по поиску партнеров, но это также может быть признаком надвигающейся измены.
Если человек думает, что может «найти более выгодный вариант» с кем-то другим, у него велико искушение сходить налево.
3. Эгоцентризм.
Эксперты считают, что изменники часто бывают нарциссами и что им во многом присущи те же черты.
По словам экспертов, если ваш партнер не умеет проявлять сочувствие и всегда думает только о себе, это свидетельствует о предрасположенности к измене, потому что «внимание и восхищение со стороны новой пассии будут для него важнее ваших чувств и потребностей». Вот так.
4. Обманы.
Народная мудрость гласит, что изменники неисправимы. Так что если ваша вторая половинка уже попадалась на измене, вы и так знаете, что от нее можно ждать.
Однако эксперты говорят, что вранье тоже многое говорит о моральных качествах человека:
«Не все лгуны изменяют, но все изменники лгут».
Так что если партнер вас уже в чем-то обманывал, будьте бдительны.
5. Неуверенность в себе.
Эймерс и Леванчука говорят, что неуверенность в себе — распространенная черта изменников:
«К сожалению, именно потребность в любви и постоянном внимании со стороны партнерши часто толкают их на измену».
То есть они как бы придумывают запасной план из-за страха потерять партнершу.
6. Обвинения.
Если вы хотя бы посмотрите в чью-то сторону (не говоря уж о том, чтобы сделать комплимент), изменник тут же начнет вести себя как параноик, потому что судит всех по себе.
По словам экспертов, честный и верный партнер не будет сомневаться в вас и обвинять вас, потому что он не сомневается в себе.
Леванчука говорит: «Чем раньше вы заметите эти черты, тем скорее вы сможете принять меры, чтобы защитить себя от разбитого сердца».