Рецепт: этот шоколадный торт можно сделать за 15 минут
28 июля 2018, 13:25
По этому рецепту получается очень вкусный и пышный тортик, который обязательно понравится всей семье.
При первой же возможности попробуйте его приготовить, пишет lifter.com.ua.
Ингредиенты.
Тесто:
сахар – 4 ст. л.;
яйцо – 2 шт.;
какао – 2 ст. л.;
картофельный крахмал – 2 ст. л;
мука – 6 ст. л.;
разрыхлитель для теста – 2 ч. л.;
ванилин – 0,5г;
растительное масло – 6 ст. л.;
молоко – 10 ст. л.;
соль – 1/3 ч. л.
Крем:
сметана 20% – 250 мл;
сахарная пудра – 2-3 ст. л.;
круглая форма 20-22 см.
Подробные инструкции найдете в видео: