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  • Рецепт: этот шоколадный торт можно сделать за 15 минут

Рецепт: этот шоколадный торт можно сделать за 15 минут

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ФОТО: Скриншот

По этому рецепту получается очень вкусный и пышный тортик, который обязательно понравится всей семье.

При первой же возможности попробуйте его приготовить, пишет lifter.com.ua.

Ингредиенты.

Тесто:

    сахар – 4 ст. л.;

    яйцо – 2 шт.;

    какао – 2 ст. л.;

    картофельный крахмал – 2 ст. л;

    мука – 6 ст. л.;

    разрыхлитель для теста – 2 ч. л.;

    ванилин – 0,5г;

    растительное масло – 6 ст. л.;

    молоко – 10 ст. л.;

    соль – 1/3 ч. л.

Крем:

    сметана 20% – 250 мл;

    сахарная пудра – 2-3 ст. л.;

    круглая форма 20-22 см.

Подробные инструкции найдете в видео:

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