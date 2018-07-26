Ирина Шейк: я не идеальная, у меня есть целлюлит

В новом интервью 32-летняя супермодель Ирина Шейк призналась, что они с мужем Брэдли Купером ведут достаточно простой образ жизни, да и сама она не идеальна. К примеру, самым любимым своим занятием Ирина назвала прием ванны, причем делает она это порой три раза в день.
«Я русская, потому мне нужно, чтобы в ванной были свечи, российское ТВ, еда и много пены. Нет ничего хуже, когда ты много путешествуешь и целый день работаешь, чем залезть в маленькую неудобную ванну», передает Lifter.com.ua.
«Я веду совсем не гламурный образ жизни. Предпочитаю смотреть ТВ, ходить в кино, отдыхать с друзьями, есть суши, а еще смотреть российское ТВ и есть в постели».
Шейк заверяет, что не сидит ни на какой диете и любит пользоваться доставкой еды на дом.
«Я не сижу на диетах, я человек, который любит наслаждаться жизнью. Когда я путешествую в Испанию или Италию, я ем блюда местной кухни. Просто нужен баланс между тренировками и питанием».
«Я не идеальная. У меня есть целлюлит, бывают дни, когда у меня ужасные волосы и кожа. Я просто обычный человек».