Ирина Шейк: я не идеальная, у меня есть целлюлит

«Я русская, потому мне нужно, чтобы в ванной были свечи, российское ТВ, еда и много пены. Нет ничего хуже, когда ты много путешествуешь и целый день работаешь, чем залезть в маленькую неудобную ванну», передает Lifter.com.ua.

«Я веду совсем не гламурный образ жизни. Предпочитаю смотреть ТВ, ходить в кино, отдыхать с друзьями, есть суши, а еще смотреть российское ТВ и есть в постели».

Шейк заверяет, что не сидит ни на какой диете и любит пользоваться доставкой еды на дом.

«Я не сижу на диетах, я человек, который любит наслаждаться жизнью. Когда я путешествую в Испанию или Италию, я ем блюда местной кухни. Просто нужен баланс между тренировками и питанием».