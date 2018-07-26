Восемь распространенных симптомов гормонального сбоя у женщин, которые часто остаются незамеченными

Поскольку гормоны играют важную роль в функционировании нашего тела, симптомы, вызванные их дисбалансом, могут быть весьма разнообразны.

При отсутствии серьезной причины гормонального сбоя от него часто можно избавиться с помощью диеты, физических упражнений и полноценного сна.

Но если дисбаланс гормонов вызван каким-либо заболеванием эндокринной системы, то для устранения проблемы вам понадобятся лекарства, пишет Fabiosa.ru.

8 распространенных симптомов гормонального сбоя

Если у вас имеется более одного из нижеперечисленных симптомов, обязательно проверьте уровень гормонов!

1. Акне

Обычно угри беспокоят нас в подростковом возрасте, а также могут появляться перед началом месячных.

Но если у вас постоянные высыпания на коже, с которыми не справляются косметические средства, то такая проблема может быть связана с гормональным фоном.

2. Перепады настроения

Женщины часто испытывают скачки настроения при ПМС, но в этом могут быть виноваты не только половые гормоны.

Еще одной распространенной причиной раздражительности и других психоэмоциональных изменений является нехватка или избыток гормонов щитовидной железы.

3. Повышенная тяга к определенной еде

Если вы постоянно испытываете сильное желание включать в пищевой рацион определенные продукты (особенно сладкие, соленые и жирные), то это может указывать на дисбаланс одного из гормонов.

4. Увеличение веса

Если вы внезапно и очень быстро начали набирать лишний вес, то, возможно, уровень одного или нескольких гормонов (таких как кортизол, инсулин, гормоны голода и сытости) может быть выше или ниже положенного.

5. Проблемы со сном

Забыли, что такое полноценный ночной сон? Такая проблема часто возникает из-за гормонального дисбаланса.

Если вы вдруг стали плохо спать, то в первую очередь проверьте концентрацию кортизола (гормона стресса) в крови.

6. Низкое либидо

Этот симптом наблюдается как у женщин, так и у мужчин. Низкий уровень тестостерона (да-да, у представительниц прекрасного пола тоже!) может стать причиной снижения сексуального влечения.

7. Хроническая усталость

Усталость - очень распространенный и неспецифический симптом. Поэтому бывает трудно определить наличие гормонального сбоя, основываясь только на этом признаке.

Но, если помимо сильной усталости, у вас наблюдаются и другие симптомы из этого списка, то, возможно, нехватку энергии вызывает именно гормональный дисбаланс.

Это особенно характерно для гипотиреоза, при котором щитовидная железа не производит достаточное количество гормонов.

8. Отеки век