Девять признаков, что вы встретили свою половинку

Вместе с этим человеком вам спокойно и комфортно, даже в начале отношений.

«С моим мужем мы познакомились в сети, но, когда договорились встретиться, я не чувствовала тревоги, как это обычно бывает с незнакомцами из интернета. Он сразу казался таким знакомым и даже родным, мне с самого начала было легко в его присутствии. Я не чувствовала бабочек в животе. Я чувствовала, будто моя душа нашла свой недостающий кусочек», пишет Lifter.com.ua.

Вы можете быть очень разными, но дополняете и гармонируете друг с другом.

«Я знал, что моя жена – моя половинка, когда понял, что ее отличия идеально дополняют меня и делают меня лучше. Это было сюрреальное чувство, как прилив адреналина, когда я понял, что она идеальна именно для меня».

Вы просто чувствуете, что встретили свою половинку.

«Когда мой муж впервые подошел ко мне познакомиться, а потом ушел, назначив мне свидание, я переживала, что не запомнила, как он выглядит. Словно меня привлекла его энергия, его душа, а не тело. Говорят, именно это чувствуют родственные души. Сейчас мы вместе более 10 лет, но он все еще со мной в моем сердце и душе каждый день. Думаю, именно в этом и суть «половинок»: их связь никогда не умирает».

У вас одинаковые ценности.

«Я поняла это, потому что наши взгляды по жизни, наша мораль, наш образ жизни совпадали идеально, и это вдобавок к тому, что мы без ума влюблены друг в друга. Мы встречались всего пару недель, когда я поняла, что хочу провести с ним всю свою жизнь».

Вы видели этого человека в худшем его проявлении и все равно любите его.

«Сначала мы просто снимали вместе квартиру, и то был ужасный период моей жизни. В каком состоянии я только ни был. И вот когда я решил съехать, то вдруг понял, что она – моя половинка. Она видела меня таким, какой я есть, и не пыталась сбежать. Теперь мы уже три года вместе как пара».

Вы так сильно заботитесь друг о друге, что даже чувствуете боль друг друга.

«Я поняла, что нашла свою половинку, когда его боль стала моей болью. Мы вместе учились в университете, и помню, как он рассказывал о своем родственнике, который попал в больницу. Я прям чувствовала то, что чувствовал он, а когда мы разошлись, я расплакалась и молилась, чтобы все было хорошо, чтобы он больше не страдал».

У ваших отношений могут быть сложные периоды, но они помогают вам расти.

«Ваша половинка – ваше отражение. Этот человек помогает отражать то, что вам нужно изменить и исправить. Иногда это больно и пугающе. Из-за этого некоторые половинки даже могут расставаться, но их энергия притягивается, и они снова сходятся и пробуют решить свои проблемы. Как результат – они вырастают в любви».

Вы чувствуете, что можете быть на 100% собой рядом с этим человеком.

«Ваша половинка – это ваш лучший друг. Ваш партнер. Тот, кому вы можете показать все свои стороны: странные, неловкие, сложные, те, которые прячете от всех остальных».

Вы признаете, что этот человек пришел в вашу жизнь, чтобы дать вам важный урок.