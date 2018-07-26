Жена Джигана призналась, что муж запрещает ей гулять без его сопровождения

Оксана Самойлова, дизайнер детской одежды, редко делится подробностями своей личной жизни с подписчиками. В основном она показывает свои фото из спортзала, снимки трех дочек, пишет об их характерах, а о муже-рэпере Джигане - практически ни слова. Но на днях она удивила поклонников откровенным признанием. В начале отношений Джиган поставил Оксане жесткий ультиматум - она не может никуда ходить без его сопровождения.
В течение уже десяти лет супруг не разрешает ей видеться с подругами, ходить по кафе и ресторанам без него. Сначала Оксана была против и даже наперекор делала по-своему, но потом были скандалы. И она решила, что будет лучше, если она покорится ему, пишет Fabiosa.ru.
«Учитесь быть ЗА мужем», - такой совет Оксана дала своим подписчицам.
Весь текст сообщения вы можете прочитать под фото ниже.
Женщина очень популярна в Instagram, на нее подписано около 6,9 млн человек. Многие из них возмущены двойными стандартами. Пока ее муж гуляет сам, она сидит дома.
Вот что пишут: "Это комплексы из детства. Видимо, мама вашего мужа оставляла его надолго одного или не выполняла своих обещаний. Такая красота и дома сидит...", "1000% рабство", "Не «ЗА мужем» это! Это тюрьма для меня! Каждому свое, конечно", "Мне очень жаль вас, Оксана, искренне... Он неуверенный в себе абьюзер, а вы с этим смирились", "Ему можно гулять, а вы должны дома сидеть?".
А вы как считаете: можно ли жене встречаться с подругами, гулять самой или все-таки только с мужем? Пишите мнение в комментарии!
Когда я смотрю на своих знакомых,кто не замужем,я чётко вижу одну общую черту их характера)они не «женщины хранительницы очага» Они целеустремленные,веселые,красивые,зарабатывают сами и тд Но они не чувствуют своего женского начала:мягкость,чуткость,умение создавать уют вокруг себя ,умение быть за мужчиной☝️у каждого мужчины свои правила и своё виденье семьи)мой например абсолютно никуда не отпускает меня одну(в целях безопасности и не только😂)))в нашей семье под строжайшим запретом жена гуляющая(сидящая в ресторане и тд) сама по себе/с подругами ))вариант отдельного отпуска -это вообще за гранью нашей реальности)))😅когда мне муж 10 лет назад впервые сообщил эту новость-что я не могу ни с кем встречаться,тусоваться,гулять и тд без него -был скандал))😅я почувствовала себя такой ущемлённой и жестко протестовала))даже помню сходила куда-то вопреки его решению)потом был скандал до луны и обратно))💣и тут я поняла:нахрен мне это надо?))я чётко знала ,что хочу быть с будущим мужем/понимала,что все мои «подруги» это временно /осознала ,что вношу разлад в нашу будущую семью фактически на ровном месте /подрываю доверие будущего мужа и трачу наши общие нервные клетки))все взвесила и покорилась))⚖️👌с тех пор мы счастливы уже 10 лет))я продолжаю принимать его решения (предварительно дав 1001 совет )😂😂😂 после чего решения нравятся нам обоим))☝️ В общем это я к тому,что не надо выделываться ))учитесь быть ЗА мужем)👫