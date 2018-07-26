Жена Джигана призналась, что муж запрещает ей гулять без его сопровождения

В течение уже десяти лет супруг не разрешает ей видеться с подругами, ходить по кафе и ресторанам без него. Сначала Оксана была против и даже наперекор делала по-своему, но потом были скандалы. И она решила, что будет лучше, если она покорится ему, пишет Fabiosa.ru.

«Учитесь быть ЗА мужем», - такой совет Оксана дала своим подписчицам.

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Женщина очень популярна в Instagram, на нее подписано около 6,9 млн человек. Многие из них возмущены двойными стандартами. Пока ее муж гуляет сам, она сидит дома.

Вот что пишут: "Это комплексы из детства. Видимо, мама вашего мужа оставляла его надолго одного или не выполняла своих обещаний. Такая красота и дома сидит...", "1000% рабство", "Не «ЗА мужем» это! Это тюрьма для меня! Каждому свое, конечно", "Мне очень жаль вас, Оксана, искренне... Он неуверенный в себе абьюзер, а вы с этим смирились", "Ему можно гулять, а вы должны дома сидеть?".

А вы как считаете: можно ли жене встречаться с подругами, гулять самой или все-таки только с мужем? Пишите мнение в комментарии!