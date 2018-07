Жена Джигана призналась, что муж запрещает ей гулять без его сопровождения

Когда я смотрю на своих знакомых,кто не замужем,я чётко вижу одну общую черту их характера)они не «женщины хранительницы очага» Они целеустремленные,веселые,красивые,зарабатывают сами и тд Но они не чувствуют своего женского начала:мягкость,чуткость,умение создавать уют вокруг себя ,умение быть за мужчиной☝️у каждого мужчины свои правила и своё виденье семьи)мой например абсолютно никуда не отпускает меня одну(в целях безопасности и не только😂)))в нашей семье под строжайшим запретом жена гуляющая(сидящая в ресторане и тд) сама по себе/с подругами ))вариант отдельного отпуска -это вообще за гранью нашей реальности)))😅когда мне муж 10 лет назад впервые сообщил эту новость-что я не могу ни с кем встречаться,тусоваться,гулять и тд без него -был скандал))😅я почувствовала себя такой ущемлённой и жестко протестовала))даже помню сходила куда-то вопреки его решению)потом был скандал до луны и обратно))💣и тут я поняла:нахрен мне это надо?))я чётко знала ,что хочу быть с будущим мужем/понимала,что все мои «подруги» это временно /осознала ,что вношу разлад в нашу будущую семью фактически на ровном месте /подрываю доверие будущего мужа и трачу наши общие нервные клетки))все взвесила и покорилась))⚖️👌с тех пор мы счастливы уже 10 лет))я продолжаю принимать его решения (предварительно дав 1001 совет )😂😂😂 после чего решения нравятся нам обоим))☝️ В общем это я к тому,что не надо выделываться ))учитесь быть ЗА мужем)👫

A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) on Jul 24, 2018 at 2:26am PDT