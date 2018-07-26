Картофельные зразы с печеночной начинкой

Хитрость этого блюда заключается в том, что в горячем или холодном виде картофельные зразы имеют разный, но неизменно замечательный вкус.
Картофельные зразы − ингредиенты:
300 г говяжьей печени,
500 г картофеля,
1 луковица,
1 морковь,
1 яйцо,
100 г муки,
30 г сливочного масла,
3 ст. ложки растительного масла,
черный молотый перец по вкусу,
соль по вкусу.
Картофельные зразы − пошаговый рецепт приготовления:
Для начала приготовь начинку. Говяжью печень помой, очисти от жилок и пленок и порежь небольшими кусочками. Измельчи лук. Морковь потри на крупной терке.
Спассеруй лук в растительном масле, добавь морковь и обжарь 10 минут. Затем добавь в зажарку печень, посоли, поперчи и притуши под крышкой на среднем огне 15 минут. Печень важно не пережарить, передает Lady.tochka.net.
Остуди жареную печень с овощами и пропусти через мясорубку.
Отвари картофель, слей воду и приготовь пюре. В пюре добавь масло, яйцо, соль, половину муки и замеси крутую массу для зраз.
Отделяй картофельное тесто небольшими порциями и раскатывай на ладони или на блюдце в лепешки. В каждую лепешку положи начинку, слепи края, сформируй шарик и приплюсни его.
Обмакни зразы в муку и отправляй на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривай картофельные зразы с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавай картофельные зразы с овощами и зеленью.
Приятного аппетита!