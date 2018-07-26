Картофельные зразы с печеночной начинкой

Картофельные зразы − ингредиенты:

300 г говяжьей печени,

500 г картофеля,

1 луковица,

1 морковь,

1 яйцо,

100 г муки,

30 г сливочного масла,

3 ст. ложки растительного масла,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу.

Картофельные зразы − пошаговый рецепт приготовления:

Для начала приготовь начинку. Говяжью печень помой, очисти от жилок и пленок и порежь небольшими кусочками. Измельчи лук. Морковь потри на крупной терке.

Спассеруй лук в растительном масле, добавь морковь и обжарь 10 минут. Затем добавь в зажарку печень, посоли, поперчи и притуши под крышкой на среднем огне 15 минут. Печень важно не пережарить, передает Lady.tochka.net.

Остуди жареную печень с овощами и пропусти через мясорубку.

Отвари картофель, слей воду и приготовь пюре. В пюре добавь масло, яйцо, соль, половину муки и замеси крутую массу для зраз.

Отделяй картофельное тесто небольшими порциями и раскатывай на ладони или на блюдце в лепешки. В каждую лепешку положи начинку, слепи края, сформируй шарик и приплюсни его.

Обмакни зразы в муку и отправляй на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривай картофельные зразы с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавай картофельные зразы с овощами и зеленью.