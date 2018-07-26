Стоп-лист: каких компонентов в косметике следует избегать летом?

Оксид цинка. Этот компонент можно заметить в средствах для проблемной и жирной кожи лица. Покупая тот или иной продукт, удостоверься, что там нет оксида цинка. Иначе, нанеся средство, ты можешь получить на коже ожог. Запомни, оксид цинка в косметике действует как поглотитель и отражатель ультрафиолета, пишет Lady.tochka.net.

Ретинол (Витамин А). Забудь об этом компоненте на лето. При воздействии солнца ретинол может провоцировать фотодерматиты, вследствие чего возникает рак кожи. Чтобы обезопасить себя, обращай внимание на состав, прежде чем покупать средство.

AHA-кислоты (альфагидроксильные). А именно: яблочная, молочная, лимонная, гликолевая кислота. Как мягкие, так и профессиональные кислоты могут негативно отображаться на состоянии кожи: появляется пигментация, раздражения и даже ожоги. Не удивительно, что косметологи настаивают делать фруктовые пилинги в холодное время года.

Минеральные масла чаще всего можно встретить в зимних уходовых средствах. На лето косметологи рекомендуют выбирать легкие флюиды и сыворотки для кожи, чтобы не перегружать ее в жару.