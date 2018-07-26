Восемь главных причин низкого тестостерона, о которых должны знать и мужчины, и их жены

Со временем в связи с низким тестостероном даже кости могут стать тоньше и слабее. Проще говоря, низкий тестостерон может сделать человека несчастным, пишет Lifter.com.ua.

Вероятно, вам известно хотя бы несколько причин развития этой проблемы.

Рацион - это не единственное, что может повлиять на уровень тестостерона. Виновниками также можно считать высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и диабет.

Но и на этом не все.

Вот некоторые из самых удивительных (и тревожных) причин низкого уровня тестостерона:

1. Некоторые лекарства, снижающие уровень холестерина.

Высокий уровень холестерина может полностью взаимодействовать с уровнем тестостерона. Если у вас очень низкий уровень холестерина, вы можете увидеть подобный эффект.

Холестерин является частью того, что строит тестостерон, - говорит доктор Нил Полвин, - Если он слишком низок, то и уровень тестостерона сильно пострадает».

2. Счастливые отношения.

Многие мужчины беспокоятся о своих гормонах, потому что хотят иметь счастливые романтические отношения, а низкий тестостерон может мешать физической близости.

Вот что делает это настолько озадачивающим: у мужчин в счастливых отношениях значительно более низкий уровень тестостерона.

Исследование 2003 года доказало, что у мужчин, у которых все отлично в личной жизни, уровень тестостерона на 21% (!) ниже, чем у мужчин-холостяков, или у тех, у кого не все заладилось с отношениями.

3. Старение.

Снижение тестостерона неизбежно; это просто часть старения.

К сожалению, вы не можете остановить тестостерон. Хорошей новостью является то, что снижение тестостерона, связанное со старением, в конечном итоге происходит постепенно и равномерно.

По данным Американской ассоциации урологов, около 40% мужчин в возрасте 45 лет и старше имеют клинически низкий уровень тестостерона. Это число падает до 20% среди мужчин в возрасте 60 лет и старше, и составляет около 30% среди мужчин старше 70 лет.

4. Ожирение.

Каждый день СМИ рассказывают вам о всех ужасах ожирения. Напомнить еще раз не помешает.

Исследование, проведенное в 2010 году, показало, что 40% мужчин с ожирением в возрасте 45 лет и старше имели низкий тестостерон. Добавьте еще диабет, и эта цифра прыгнет до 50%!

5. Армия.

В исследовании 1990 года говорится от том, что происходит с уровнем тестостерона, когда мужчины идут в армию.

Весь этот пот, крики, тренировки, оружие… казалось бы, что может быть мужественнее? Но, каким-то образом, нет.

Во время 90-дневного пребывания в такой обстановке уровень тестостерона у мужчин падал.

Последствия этого исследования довольно увлекательны. Они показывают, что производство тестостерона замедляется, когда люди чувствуют, что их социальный статус снизился. Однако виной этому может быть переутомление и слишком большое количество тренировок.

7. Недосып.

У кого есть время спать? Не у людей с низким тестостероном, это точно.