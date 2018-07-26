Восемь главных причин низкого тестостерона, о которых должны знать и мужчины, и их жены

Почти половина мужчин старше 45 лет имеют низкий уровень тестостерона, состояние, из-за которого они могут чувствовать слабость, подавленность и потерять интерес к сексу, пишет Fashion Beans.
Со временем в связи с низким тестостероном даже кости могут стать тоньше и слабее. Проще говоря, низкий тестостерон может сделать человека несчастным, пишет Lifter.com.ua.
Вероятно, вам известно хотя бы несколько причин развития этой проблемы.
Рацион - это не единственное, что может повлиять на уровень тестостерона. Виновниками также можно считать высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и диабет.
Но и на этом не все.
Вот некоторые из самых удивительных (и тревожных) причин низкого уровня тестостерона:
1. Некоторые лекарства, снижающие уровень холестерина.
Высокий уровень холестерина может полностью взаимодействовать с уровнем тестостерона. Если у вас очень низкий уровень холестерина, вы можете увидеть подобный эффект.
Холестерин является частью того, что строит тестостерон, - говорит доктор Нил Полвин, - Если он слишком низок, то и уровень тестостерона сильно пострадает».
2. Счастливые отношения.
Многие мужчины беспокоятся о своих гормонах, потому что хотят иметь счастливые романтические отношения, а низкий тестостерон может мешать физической близости.
Вот что делает это настолько озадачивающим: у мужчин в счастливых отношениях значительно более низкий уровень тестостерона.
Исследование 2003 года доказало, что у мужчин, у которых все отлично в личной жизни, уровень тестостерона на 21% (!) ниже, чем у мужчин-холостяков, или у тех, у кого не все заладилось с отношениями.
3. Старение.
Снижение тестостерона неизбежно; это просто часть старения.
К сожалению, вы не можете остановить тестостерон. Хорошей новостью является то, что снижение тестостерона, связанное со старением, в конечном итоге происходит постепенно и равномерно.
По данным Американской ассоциации урологов, около 40% мужчин в возрасте 45 лет и старше имеют клинически низкий уровень тестостерона. Это число падает до 20% среди мужчин в возрасте 60 лет и старше, и составляет около 30% среди мужчин старше 70 лет.
4. Ожирение.
Каждый день СМИ рассказывают вам о всех ужасах ожирения. Напомнить еще раз не помешает.
Исследование, проведенное в 2010 году, показало, что 40% мужчин с ожирением в возрасте 45 лет и старше имели низкий тестостерон. Добавьте еще диабет, и эта цифра прыгнет до 50%!
5. Армия.
В исследовании 1990 года говорится от том, что происходит с уровнем тестостерона, когда мужчины идут в армию.
Весь этот пот, крики, тренировки, оружие… казалось бы, что может быть мужественнее? Но, каким-то образом, нет.
Во время 90-дневного пребывания в такой обстановке уровень тестостерона у мужчин падал.
Последствия этого исследования довольно увлекательны. Они показывают, что производство тестостерона замедляется, когда люди чувствуют, что их социальный статус снизился. Однако виной этому может быть переутомление и слишком большое количество тренировок.
7. Недосып.
У кого есть время спать? Не у людей с низким тестостероном, это точно.
Исследование, проведенное в Чикагском университете, показало, что у молодых мужчин, которые спали в среднем около пяти часов в день, уровень тестостерона падал на 10-15%. И этим парням было всего 24 года!
Как отразится бессонная ночь, скажем, на 35-летнего мужчину с преддиабетом или проблемами с холестерином?
«Недостаток сна может повлиять на все ваши гормоны, включая уровень тестостерона», - говорит Полвин. Он отмечает, что лишение сна часто коррелирует с повышенным стрессом, что также мешает организму нормально вырабатывать гормоны.
7. Здоровое питание.
Семена льна действительно полезны. Они полны омега-3 жирных кислот и обладают безумно высокой концентрацией химических веществ, называемых лигнанами.
По большей части лигнаны имеют отличную репутацию. В первую очередь, они могут защитить от рака предстательной железы и синдрома поликистозных яичников (СПКЯ).
Во время одного исследования женщина с СПКЯ принимала 30 граммов льняного семени каждый день в течение около 100 дней. В конце исследования общий тестостерон у женщины снизился на 70%.
Это потрясающие новости для женщин с СПКЯ. Но не для мужчин. Тем не менее, прежде чем вы выбросите все, в составе чего есть хоть немного льна, вам, вероятно, следует поговорить со своим врачом, так как низкий тестостерон - это не то, что вы можете самодиагностировать.
8. Спорт (или лень).
По мере того, как мужчины становятся старше, им необходимо регулярно тренироваться, чтобы поддерживать свою мышечную массу.
По данным одного исследования, у спортсменов обычно более высокий уровень тестостерона, чем у тех, кто любит поваляться на диване.
Однако если вы тренируетесь слишком много и сильно, вы все же столкнетесь с низким уровнем тестостерона.
Чрезмерное количество спорта влияет на функциональность мозга и иммунной системы. Если вы много тренируетесь, не давая организму достаточно времени для восстановления, вы можете сразу заметить последствия: усталость, рассеянность, сильную боль в мышцах.
Итак, как вы можете понять, что вы перегибаете палку? Все просто: послушайте свое тело.
Если вы сомневаетесь на счет симптомов и подозреваете у себя низкий уровень тестостерона, обязательно сходите к врачу.