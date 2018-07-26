Пять признаков того, что вам надо больше есть, чтобы похудеть

Вы все время думаете о еде

Если вместо того, чтобы спокойно работать, вы представляете в красках будущий ужин, если во всех журналах в первую очередь обращаете внимание на фотографии еды, а вместо сексуальных фантазий ловите себя на кулинарных – вам точно надо есть чаще и больше. Просто добавьте в ежедневный рацион здоровые закуски: орехи, обезжиренный йогурт, свежие или сушеные фрукты (только без сахара и сиропа!) – и все пройдет. В том числе и лишние килограммы, пишет Goodhouse.ru.

Вы постоянно пропускаете какой-то прием пищи

Чаще всего, конечно, жертвуют завтраком: с утра есть обычно хочется меньше, и поголодать немного представляется отличной идеей. Очень, очень, очень большая ошибка! Ведь именно завтрак формирует здоровый метаболизм, и именно утренняя еда почти полностью превращается в энергию. А если мы от нее отказываемся, в итоге все равно съедаем больше – и набираем лишние килограммы. Впрочем, пропускать обед или ужин тоже не стоит: ничего кроме стресса это вашему организму не принесет, а расстроенное тело – это всегда толстое тело. Не рискуйте и не голодайте зря, миллионы лет эволюции были совсем не для этого!

У вас изменился цикл

Самый настораживающий симптом – это изменение менструального цикла или вовсе прекращение месячных. Чаще всего это означает, что вы фактически объявили войну собственному здоровью и скоро начнутся серьезные боевые действия. Срочно прекращайте голодать: жир необходим женскому организму и репродуктивной системе, он участвует в производстве важных половых гормонов, от которых напрямую зависит здоровье большинства систем. Не убивайте себя ради модной худобы!

У вас начинаются сильные головные боли

Это признак того, что вы едите недостаточно углеводов: именно их них организм добывает глюкозу, жизненно необходимую для нормальной работы вашего мозга. Кстати, именно по этой причине женщины, севшие на жесткую безуглеводную диету, начинают «тупить» - мозгу просто неоткуда брать «топливо» и он переходит в экономный режим. Если у вас начались головные боли или головокружение, срочно увеличьте долю углеводов в рационе – это жизненно важно!

Вам все время хочется спать