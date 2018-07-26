Когда ваш тампон может вас убить: четыре важных факта о синдроме токсического шока

Синдром токсического шока – стафилоккоковая инфекция, мгновенно развивающаяся после длительного использования гигиенических средств – случается в среднем один раз на 100 тысяч случаев. Но так как заболевание стремительно развивается, его симптомы легко спутать с отравлением, тяжелой формой гриппа или другим инфекционным недугом, а в случае не получения вовремя помощи может наступить смерть – первые признаки токсического шока надо знать каждой женщине. Просто потому, что все мы, кто пользуется во время менструации привычными гигиеническими средствами, находимся в зоне риска. И очень важно точно определить момент, когда срочная помощь нужна нам самим или близким. И суметь ее оказать.
Размер имеет значение
СТШ происходит из-за того, что в абсорбирующих средствах гигиены – например, тампонах – помещенных во влажную и теплую среду, идеальную для бактерий, происходит интенсивное размножение опасных микроорганизмов. Поэтому критически важно как можно чаще менять гигиенические средства, не реже, чем раз в четыре-восемь часов. Но женщины, чьи месячные отличаются большей интенсивностью, отдают предпочтение тампонам крупного размера. Это удобно и… опасно. Так как площадь поверхности тампона больше, на нем может образоваться больше бактерий – и вероятность развития СТШ также увеличивается. По возможности отдавайте предпочтение тампонам маленького или среднего размера и обязательно меняйте их каждые четыре часа, передает Goodhouse.ru.
Тампоны – не единственная причина СТШ
Долгое время считалось, что синдром токсического шока могут вызывать только тампоны, а женщины, предпочитающие другие гигиенические средства, защищены от этого заболеваний. Однако недавние исследования подтвердили: любые гигиенические средства, помещаемые внутрь влагалища, могут быть причиной токсического шока – диафрагмы, контрацептивные губки и менструальные чаши также могут представлять опасность для вашего здоровья.
Поэтому особенно важно соблюдать правила эксплуатации и правильно ухаживать за ними. Фактически, единственным гигиеническим средством, которое обеспечивает полную безопасность от токсического шока, остаются прокладки.
ТСШ развивается почти мгновенно
Самое главная опасность токсического шока – его почти мгновенное развитие. Именно по этой причине надо знать главные симптомы, чтобы как можно скорее принять меры: в этой ситуации действительно на счету каждая минута. Итак, вот основные симптомы токсического шока:
Диарея
Слабость
Головная боль
Высокая температура, иногда сопровождающаяся ознобом
Низкое кровяное давление
Боль в мышцах
Тошнота и рвота
Покраснение глаз, рта, горла
Судороги
Красная сыпь на ладонях и подошвах.
Синдром токсического шока смертельно опасен
И об этом надо помнить всегда: если в период менструации вы чувствуете описанные выше симптомы, не думайте, что простудились, съели что-то не то или перенервничали – обязательно как можно скорее обращайтесь к врачу. Ваша жизнь бесценна, помните об этом.