Когда ваш тампон может вас убить: четыре важных факта о синдроме токсического шока

Размер имеет значение

СТШ происходит из-за того, что в абсорбирующих средствах гигиены – например, тампонах – помещенных во влажную и теплую среду, идеальную для бактерий, происходит интенсивное размножение опасных микроорганизмов. Поэтому критически важно как можно чаще менять гигиенические средства, не реже, чем раз в четыре-восемь часов. Но женщины, чьи месячные отличаются большей интенсивностью, отдают предпочтение тампонам крупного размера. Это удобно и… опасно. Так как площадь поверхности тампона больше, на нем может образоваться больше бактерий – и вероятность развития СТШ также увеличивается. По возможности отдавайте предпочтение тампонам маленького или среднего размера и обязательно меняйте их каждые четыре часа, передает Goodhouse.ru.

Тампоны – не единственная причина СТШ

Долгое время считалось, что синдром токсического шока могут вызывать только тампоны, а женщины, предпочитающие другие гигиенические средства, защищены от этого заболеваний. Однако недавние исследования подтвердили: любые гигиенические средства, помещаемые внутрь влагалища, могут быть причиной токсического шока – диафрагмы, контрацептивные губки и менструальные чаши также могут представлять опасность для вашего здоровья.

Поэтому особенно важно соблюдать правила эксплуатации и правильно ухаживать за ними. Фактически, единственным гигиеническим средством, которое обеспечивает полную безопасность от токсического шока, остаются прокладки.

ТСШ развивается почти мгновенно

Самое главная опасность токсического шока – его почти мгновенное развитие. Именно по этой причине надо знать главные симптомы, чтобы как можно скорее принять меры: в этой ситуации действительно на счету каждая минута. Итак, вот основные симптомы токсического шока:

Диарея

Слабость

Головная боль

Высокая температура, иногда сопровождающаяся ознобом

Низкое кровяное давление

Боль в мышцах

Тошнота и рвота

Покраснение глаз, рта, горла

Судороги

Красная сыпь на ладонях и подошвах.

Синдром токсического шока смертельно опасен