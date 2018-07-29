Как перестать заедать стресс: пять действительно работающих советов

Играйте в тетрис

Серьезно, тетрис или подобные ему игрушки способны снизить тягу к еде на 14%: такие результаты показало исследования, проведенного в 2015 году. Добровольцам предложили оценить тягу к еде несколько раз в течение дня, после чего в течение трех минут поиграть в тетрис – и повторить оценку. Да-да, у тех, кто честно играл, аппетит снижался, пишет Goodhouse.ru.

Сделайте несколько упражнений

Вам даже не понадобится полноценная тренировка: несколько наклонов, приседаний или небольшая прогулка в хорошем ритме не только помогут вам сжечь немного калорий, но и существенно снизят аппетит. Дело в том, что физические нагрузки влияют на уровень сахара в крови – а именно его перепады и заставляют нас чувствовать голод в ситуации стресса. Так что если как следует перенервничали, отправляйтесь на пробежку – точно поможет!

Расслабьтесь

Держите всегда под рукой ваш личный «стресс-пакет»: шарф из особенно мягкой и приятной на ощупь ткани, флакон духов с любимым ароматом, телефон с подборкой релаксирующих мелодий. Совет может показаться вам очевидным, но он не станет от этого менее действенным: в момент переживания стрессовой ситуации или сразу после него воспользуйтесь этими предметами, чтобы отстраниться от опасности, «заземлиться» и немного расслабиться.

Оцените свой голод

Если никакие из описанных выше средств не помогли и вы все еще хотите что-нибудь немедленно съесть, оцените свой голод по десятибалльной шкале, где единица – это чувство абсолютной сытости, а десятка – настоящий голод. Если вы поставите оценки «девять» или «десять», смело отправляйтесь на кухню. А вот во всех остальных случаях стоит внимательно прислушаться к себе и попытаться понять, что именно вы принимаете за голод – и удовлетворить свою истинную потребность.

Выключите телевизор и компьютер