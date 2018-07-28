Каждые роды сокращают жизнь матери на два года

Существует множество научных исследований, которые доказали, что рождение детей и грудное вскармливание полезны для организма женщины в самых разных аспектах. Но многие матери честно признавались, что из-за стресса, который они перенесли во время родов и при первых годах жизни малыша, им пришлось состариться раньше времени. И вот теперь появились доказательства того, что роды сокращают продолжительность жизни матери. В среднем, этот показатель уменьшается на два года после каждого деторождения. А это значит, что чем больше детей имеется у женщины, тем меньше она проживет. Таковы результаты исследования с участием более чем 3 200 девушек в возрасте от 20 до 22 лет из Филиппин, пишет Medikforum.ru.

Выяснилось, что каждые роды оказывают вредное воздействие на женский организм на клеточном уровне. Ученые из Northwestern University в Иллинойсе выяснили, что клеточный возраст женщины увеличивается на величину от полугода до двух лет после каждого рождения ребенка. Исследователи наблюдали за двумя маркерами клеточного старения - длиной теломеров и эпигенетическим возрастом. Оба этих показателя независимо друг от друга предсказывают смертность. И оба они были более «старыми» среди женщин, прошедших через множество беременностей. Даже после учета других факторов, влияющих на клеточное старение, количество беременностей все равно было определяющим.