Каждые роды сокращают жизнь матери на два года

Рождение ребенка сокращает продолжительность жизни матери на два года. Дети ускоряют возрастные процессы у своих матерей, как показало исследование.
Существует множество научных исследований, которые доказали, что рождение детей и грудное вскармливание полезны для организма женщины в самых разных аспектах. Но многие матери честно признавались, что из-за стресса, который они перенесли во время родов и при первых годах жизни малыша, им пришлось состариться раньше времени. И вот теперь появились доказательства того, что роды сокращают продолжительность жизни матери. В среднем, этот показатель уменьшается на два года после каждого деторождения. А это значит, что чем больше детей имеется у женщины, тем меньше она проживет. Таковы результаты исследования с участием более чем 3 200 девушек в возрасте от 20 до 22 лет из Филиппин, пишет Medikforum.ru.
Выяснилось, что каждые роды оказывают вредное воздействие на женский организм на клеточном уровне. Ученые из Northwestern University в Иллинойсе выяснили, что клеточный возраст женщины увеличивается на величину от полугода до двух лет после каждого рождения ребенка. Исследователи наблюдали за двумя маркерами клеточного старения - длиной теломеров и эпигенетическим возрастом. Оба этих показателя независимо друг от друга предсказывают смертность. И оба они были более «старыми» среди женщин, прошедших через множество беременностей. Даже после учета других факторов, влияющих на клеточное старение, количество беременностей все равно было определяющим.
По словам ученых, клеточные повреждения во время беременности могут быть связаны с адаптивными изменениями в иммунной системе мам. Теперь исследователи проводят следующие наблюдения за женщинами, здоровье которых впервые оценили в 2005 году. Целью этого наблюдения является ответ на вопрос о том, будут ли их клетки выглядеть более старыми позднее.