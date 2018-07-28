Семь доступных продуктов, которые омолаживают кожу

По словам врачей, наличие здоровой, ровной и гладкой кожи неотделимо от хорошего состояния организма. Продукты, которые рекомендуются ими для улучшения состояния кожи, идут на пользу прежде всего общему здоровью, пишет Medikforum.ru.

В частности, оздоровляют состояние кожи тыквенные семечки, содержащие в себе цинк, а также незаменимые жирные кислоты, в том числе омега-3, 6 и 9. Благодаря этому «букету» снижается склонность кожи к воспалению.

Другой омолаживающий кожу продукт – это семена льна иди льняное масло. Их употребление дает эффект детокса, защищает от покраснений, высыпаний, зуда.

Крайне полезна для кожи редиска. Этот овощ отличается повышенным содержанием серы, кремния и витамина С, и этот набор полезных микроэлементов повышает выработку коллагена – белка, обеспечивающего коже гладкость и упругость.

Помимо того великолепное действие на кожу оказывает употребление темной зелени. В ней обычно всегда много серы – минерала молодости. Сера является важным компонентом кератина - белка волос, кожи и ногтей, эффективно защищает от различных дерматологических неприятностей вроде акне и покраснений.

Омолаживает кожу и употребление бахчевых. Дыни и арбузы – прекрасные источники влаги, которая разглаживает кожу. И не просто влаги, а влаги витаминизированной: в арбузе, в частности, содержатся витамины В1 и В2, много калия, в дыне – также витамины группы В, витамины А, Е и С и сразу целая коллекция минералов, включая магний, цинк, железо и ту же серу.

Еще один скромный, но надежный в деле оздоровления кожи продукт – огурец. Как и бахчевые, он насыщен питательной влагой, которая вкупе с диоксидом кремния может довести кожу до идеального состояния.