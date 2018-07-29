Десять фруктов и овощей, которые не содержат сахара

Если вы следите за своим питанием, то наверняка вы озадачены вопросом, сколько сахара содержится во фруктах и овощах. МедикФорум решил выяснить, какие из натуральных продуктов содержат меньше всего сахара. Это поможет вам в поддержании диеты.
1. Салат
Лучший овощ без сахара - это салат. Он невероятно хрустящий и является популярным ингредиентом в большинстве видов зеленых салатов. Вы можете есть листья салата или пить коктейль с добавлением этих листьев в любом количестве и даже не набирать дюйм на талии. Салат особенно полезен для повышения иммунитета, поскольку он является богатым источником фолиевой кислоты, марганца и железа. Салат также содержит большое количество витаминов группы В и других, таких как витамины A, C, D, E и K. Салат содержит около 0,8 г сахара на 100 г порции, что меньше в 20 раз больше, чем сахар в печенье. Это полезный овощ, который стоит добавить в свой рацион в обязательном порядке.
2. Спаржа
Спаржа полезна и она используется во многих культурах для лечения различных заболеваний. Спаржа содержит ноль жира и практически не содержит сахара, но содержит много других важных питательных веществ, которые весьма полезны для организма. Хотя она в основном используется как мочегонное средство, она также ее можно употреблять для ускорения обмена веществ.
Спаржа содержит витамины A, C, E, K, B6 и минералы, такие как железо, медь, фолат и также богата белком. Все это делает спаржу незаменимой в вашем рационе.
3. Брокколи
Этот темный лиственный зеленый цвет практически не содержит жиров и содержит мало сахара. Однако, каковы бы ни были его недостатки, их более чем компенсирует количество питательных веществ. Брокколи переполнена витаминами A, C, D, E, K, клетчаткой, кальцием и другими питательными веществами, включая железо, фосфор, цинк и калий. Брокколи также содержит один из самых сильных антиоксидантов, а его преимущества для здоровья включают в себя лечение проблем с кожей и очищение организма от свободных радикалов. Даже, если вам не нравится вкус, все равно добавьте брокколи в свой рацион.
4. Брюссельская капуста
Еще один овощ из нашего списка овощей с нулевым содержанием жира и низким содержанием сахара, брюссельская капуста используется во многих рецептах салатов и является одним из самых здоровых вариантов, которые вы можете рассмотреть. Брюссельская капуста также обладает антиканцерогенными свойствами, которые делают их эффективными в качестве противоракового агента.
Эти овощи переполнены фитонутриентами, которые придают им свои антиканцерогенные тенденции. Брюссельская капуста является одним из продуктов для здоровья, которые не пользуются популярностью у детей из-за их слабо выраженного вкуса. Однако, если вы страдаете диабетом, который ищет диету с низким содержанием сахара и нулевой жирностью, это один из самых здоровых вариантов в этом списке.
5. Капуста
Мы знаем, что брюссельская капуста содержит ноль жира и ноль сахара. Но, наряду с ростками брюсселей, их важный старший кузен также является жизнеспособным вариантом с низким содержанием сахара и с низким содержанием жира. Этот овощ содержит много питательных веществ и имеет много преимуществ для здоровья. Капуста богата витаминами A, C, D, E и K. Она также содержит минералы, такие как кальций, железо, магний, цинк и натрий, среди прочих.
6. Грейпфрут
Грейпфрут является одним из самых эффективных средств от кашля и простуды.
Наличие важного витамина C гарантирует, что этот плод также защитит вас от цинги. Это еще один из продуктов с нулевым содержанием жира, которые вы можете есть, не думая или не беспокоясь о лишних килограммах.
7. Авокадо
Авокадо - один из самых питательных продуктов и его называют «полноценной пищей» диетологи по всему миру, авокадо - еще один из наших продуктов с низким содержанием сахара и с низким содержанием жира. Особенно это касается богатых пищевых волокон и минералов, таких как калий и медь, а также важных витаминов, таких как E, A, K, B6 и C. Авокадо также содержит немного фолиевой кислоты, меди и белка. Он обладает многими преимуществами для здоровья и используется при лечении кожи и волос.
8. Папайя
Папайя обладает многочисленными преимуществами для здоровья, кроме того, что она просто вкусная. Папайя помогает пищеварению, поскольку в ней содержатся химические вещества, которые стимулируют пищеварительные процессы. Она также богата витаминами; особенно витамин А. Наличие каротина делает папайю профилактическим питанием от рака. Низкое качество натрия хорошо для людей с проблемами с уровнем холестерина. Папайя улучшает цвет кожи и предотвращает пигментацию и обесцвечивание. Папайя содержит антиоксиданты, которые помогают замедлить старение. Они также предотвращают облысение и контролирует появление перхоти.
9. Помидоры
Вероятно, одним из наиболее горячо обсуждаемых вопросов является то, являются ли помидоры фруктами или овощами. Определенно, что помидоры являются продуктом с низким содержанием жира и с низким содержанием сахара. Они содержат приличное количество витамина К; который необходим для создания и укрепления костей. Витамин К гарантирует, что вы поддерживаете хорошее здоровье костей.
Он также стимулирует неколлагеновый белок, называемый остеокальцином, который необходим и действует как катализатор, помогая кальцию укреплять ваши кости. Помидоры также содержат приличное количество витамина А, что помогает предотвратить ночную слепоту и другие заболевания.
10. Свекла
Свекла помогает вылечить и предотвратить многие несчастья. Свекла полна минералов, таких как калий, железо, волокно и пищевые волокна. Они получают свой богатый цвет от мощного антиоксиданта, называемого бетанин. В довершение всего, свекла вкусная. Таким образом, даже если вам нужно избегать сладостей и других сладких продуктов, вы можете спокойно ухватиться за свеклу и есть ее.
Итак, теперь, когда вы знаете об этих удивительных фруктах и овощах без сахара, зачем ждать! Включите их в свой рацион сегодня и контролируйте уровень сахара в крови.