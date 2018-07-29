Десять фруктов и овощей, которые не содержат сахара

1. Салат

Лучший овощ без сахара - это салат. Он невероятно хрустящий и является популярным ингредиентом в большинстве видов зеленых салатов. Вы можете есть листья салата или пить коктейль с добавлением этих листьев в любом количестве и даже не набирать дюйм на талии. Салат особенно полезен для повышения иммунитета, поскольку он является богатым источником фолиевой кислоты, марганца и железа. Салат также содержит большое количество витаминов группы В и других, таких как витамины A, C, D, E и K. Салат содержит около 0,8 г сахара на 100 г порции, что меньше в 20 раз больше, чем сахар в печенье. Это полезный овощ, который стоит добавить в свой рацион в обязательном порядке.

2. Спаржа

Спаржа полезна и она используется во многих культурах для лечения различных заболеваний. Спаржа содержит ноль жира и практически не содержит сахара, но содержит много других важных питательных веществ, которые весьма полезны для организма. Хотя она в основном используется как мочегонное средство, она также ее можно употреблять для ускорения обмена веществ.

Спаржа содержит витамины A, C, E, K, B6 и минералы, такие как железо, медь, фолат и также богата белком. Все это делает спаржу незаменимой в вашем рационе.

3. Брокколи

Этот темный лиственный зеленый цвет практически не содержит жиров и содержит мало сахара. Однако, каковы бы ни были его недостатки, их более чем компенсирует количество питательных веществ. Брокколи переполнена витаминами A, C, D, E, K, клетчаткой, кальцием и другими питательными веществами, включая железо, фосфор, цинк и калий. Брокколи также содержит один из самых сильных антиоксидантов, а его преимущества для здоровья включают в себя лечение проблем с кожей и очищение организма от свободных радикалов. Даже, если вам не нравится вкус, все равно добавьте брокколи в свой рацион.

4. Брюссельская капуста

Еще один овощ из нашего списка овощей с нулевым содержанием жира и низким содержанием сахара, брюссельская капуста используется во многих рецептах салатов и является одним из самых здоровых вариантов, которые вы можете рассмотреть. Брюссельская капуста также обладает антиканцерогенными свойствами, которые делают их эффективными в качестве противоракового агента.

Эти овощи переполнены фитонутриентами, которые придают им свои антиканцерогенные тенденции. Брюссельская капуста является одним из продуктов для здоровья, которые не пользуются популярностью у детей из-за их слабо выраженного вкуса. Однако, если вы страдаете диабетом, который ищет диету с низким содержанием сахара и нулевой жирностью, это один из самых здоровых вариантов в этом списке.

5. Капуста