Эксперты: детей нужно кормить грудью до трех лет

Специалисты призывают кормить до двух-трех лет для укрепления иммунитета ребенка и профилактики гинекологических, эндокринных заболеваний, мастопатии, рака у матери, передает РИА "Новости". Согласно статистике, россиянки в среднем кормят грудью детей сроком до 8 месяцев. Около 42% женщин кормят детей до 3 месяцев. Потом режим кормления приходится прерывать из-за необходимости выходить на работу.
Комментирует начальник Управления организации медицинской помощи матерям и детям, профессор кафедры неонатологии ФДПО Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Ирина Солдатова: "В других странах больше приоритет грудного вскармливания, там, в основном, до 1-1,5 лет кормят. У нас - меньше. Это зависит от того, что у нас нет рабочих мест. Многие мамы сразу выходят на работу, нет возможности осуществлять грудное вскармливание. Приоритет грудного вскармливания недостаточно хорошо освещается и в СМИ, и в родовспомогательных учреждениях. Грудное вскармливание - это, безусловно, психологический комфорт, иммунологическая защита, это самый противоаллергенный природный бесплатный продукт для ребенка, который максимально дает все, что необходимо, и в том числе и психологическое, и когнитивное, и психомоторное развитие", пишет Meddaily.ru.
Известно, что молоко способно защитить ребенка от инфекций. Антитела к инфекциям, перенесенным матерью, передаются с молоком и ребенку. На первое время они могут защитить от инфекции, говорит педиатр Лариса Егорова. Плюс, благодаря наличию ферментов в составе грудное молоко моментально усваивается. Еще компоненты молока позитивно влияют на развитие мыслительных способностей. Поэтому, по словам Егоровой, кормить грудью следует до 2-3 лет. Далее у ребенка начинается половая дифференциация.