Эксперты: детей нужно кормить грудью до трех лет

Комментирует начальник Управления организации медицинской помощи матерям и детям, профессор кафедры неонатологии ФДПО Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Ирина Солдатова: "В других странах больше приоритет грудного вскармливания, там, в основном, до 1-1,5 лет кормят. У нас - меньше. Это зависит от того, что у нас нет рабочих мест. Многие мамы сразу выходят на работу, нет возможности осуществлять грудное вскармливание. Приоритет грудного вскармливания недостаточно хорошо освещается и в СМИ, и в родовспомогательных учреждениях. Грудное вскармливание - это, безусловно, психологический комфорт, иммунологическая защита, это самый противоаллергенный природный бесплатный продукт для ребенка, который максимально дает все, что необходимо, и в том числе и психологическое, и когнитивное, и психомоторное развитие", пишет Meddaily.ru.