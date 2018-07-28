Ужасно или мило? Видео малыша, целующегося с питбулем, вызвало ожесточенные дискуссии в Сети

В течение многих-многих лет считалось, что такие собаки, как доберманы, немецкие овчарки и всякие терьеры очень агрессивны и опасны для детей. Однако действительно ли это так? Видеоролик о мальчике и американском питбуле вызвал огромные споры о том, безопасно ли малышам иметь такой тесный контакт с собаками.
Популярный Инстаграм-аккаунт @mvp_bullies всегда делится потрясающими кадрами с американскими питбулями. Очередное видео, опубликованное в микроблоге, стало вирусным, поскольку оно разделило людей на два лагеря: половина пользователей Сети, просмотревших ролик, высказала беспокойство по поводу безопасности ребенка, другая половина посчитала происходящее очень милым, пишет Fabiosa.ru.
MVP Bullies - это аккаунт питомника, где желающие могут купить себе собаку. Держим пари, что владельцы этого места не верят в старые рассказы об агрессивных псах. И многие эксперты поддерживают их в этом мнении. Согласно недавним исследованиям, собаку можно обучить быть агрессивной, но можно и обучить быть доброй. Однако в большинстве случаев питомцы просто растут при полном попустительстве со стороны хозяев, то есть о каком-то корректном воспитании вообще не идет речь.
Что эксперты говорят про питбулей
По данным Американского общества по предупреждению жестокого обращения с животными (ASPCA), питбули, если они хорошо обучены, являются одними из самых умных и нежных собак. Это описание больше подходит для золотистых ретриверов или пуделей, не так ли?
3 мифа о питбулях
У питбулей действительно ужасная репутация. Знаете ли вы, что они даже были запрещены в Великобритании в 1991 году? По словам экспертов, с 2005 по 2015 год их жертвами стали более 200 американцев.
Но такие ли они опасные? Образ питбулей основывается на трех мифах:
Челюсти питбулей при укусе разжать почти невозможно. На самом деле строение их зубов и челюстей точно такое же, как и у других собак, просто они более цепкие. Хозяин такого пса должен знать, как справиться с его агрессией.
Высокий болевой порог. То, что питбули чувствуют боль не так сильно, как другие собаки, — это правда. А вот то, что они ее вообще не ощущают, — это миф. Кроме того, как и остальные псы, питбули не любят некомфортные условия.
Непредсказуемое поведение. Эксперты говорят, что собаки любой породы иногда могут вести себя неожиданно, и питбули ничем в этом плане не отличаются.
Самый важный совет
Хотя общение ребенка с собакой может быть чрезвычайно полезным, вы никогда не должны оставлять своего малыша наедине с домашним любимцем. Рекомендация проста и может показаться очевидной, но это спасет вас от любых неожиданных инцидентов.
А что вы думаете о питбулях? Безопасны ли они для детей или все действительно зависит только от владельца?