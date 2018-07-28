Родительская гиперопека превращается в эпидемию! Читайте, как ее остановить

Вы когда-нибудь платили своему ребенку за хорошие оценки? Вы делали за него домашние задания? Про гиперопеку и о том, как ее избежать, но при этом не "упустить" ребенка, пишет NPR.
В книгах «Как воспитать взрослого» и «Подарок неудачи» Джули Лицкотт-Хаимс и Джессика Лахи излагают свой опыт как родители, и как преподаватели. В них звучат поразительно похожие утверждения о сегодняшней молодежи и их родителях:
родители "слишком обеспокоены будущими достижениями своих детей, чтобы позволить им преодолевать препятствия на своем пути" (Лахи)
студенты "все больше полагаются на своих родителей, и просто выключаются, когда нужно что то сделать самостоятельно" (Лицкотт-Хаимс), пишет Lifter.com.ua.
Что же происходит с детьми и родителями сегодня?
Джессика Лахи: "Дети озабочены, боятся и не склонны к риску, потому что родители сосредоточены на том, чтобы обеспечить детям безопасность, довольство и счастье в данный момент, чем в воспитании для компетентности в будущем. Кроме того, мы, как общество, настолько одержимы обучением, в частности, оценками, - что пожертвовали желание учиться в пользу этих ложных идолов".
Джули Лицкотт-Хаимс: "Мы, родители, перестраховываемся и делаем все сами, якобы в целях обеспечения безопасности детей - физической, эмоциональной, академической, репутационной, профессиональной, финансовой. Но это продвигает только наше собственное Эго. Хронологически наш ребенок становится взрослым, но продолжает рассчитывать, что мы расскажем ему, что и как делать. Детей пугает перспектива того, что им придется заботиться о себе как о независимом человеке. Помоги им Бог, когда мы уйдем".
Как эту динамику поддерживают школы?
Лахи: "Учителя жалуются на родителей, но они сами помогли создать это безумие. Ради оценок родители стали активно вмешиваться в процесс, тем самым искажая реальную картину успеваемости ребенка. Школа и родители должны перестать обвинять друг друга и работать вместе, чтобы показать детям, что ценят именно обучение. Мы можем говорить о важности образования, но наши дети слишком умны.
Пока мы продолжаем поклоняться оценкам, а не способности применять знания, дети никогда не поверят нам, когда мы скажем им, что обучение ценно само по себе».
Лицкотт-Хаимс: "Некоторые школы запрещают родителям делать домашние задания в интересах детей, которые сами должны решать свои проблемы, а не полагаться на своих родителей. Это должно быть правилом для каждого учебного заведения".
В этой борьбе актуальными будут видеоролики профессоров, учеников и выпускников, рассказывающих о своих собственных неудачах.
Почему так трудно отпустить ребенка? Почему бы не дать ему немного потренироваться, прежде чем он попадет в этот суровый мир?
Лицкотт-Хаймс: "Любовь родителя к ребенку - это прекрасно и это навсегда. Но меня беспокоит то, что из-за этой любви ребенок не приобретает навыков, которые ему понадобятся в реальном мире. Я подумала: «В чем дело, ребята? Разве ваш ребенок не может делать все то, что могли вы в его возрасте?"
Три вещи, которые родители должны изменить.
Прекратите говорить «мы», когда вы имеете в виду своего ребенка. «Мы» не участвуем в команде по футболу, «мы» не занимаемся научным проектом, «мы» не поступаем в институт. Это ИХ усилия и достижения, а не ваше хобби.
Прекратите требовать идеальных результатов у своих детей. Мы сделаем все возможное для наших детей, если научим их решать свои проблемы самостоятельно.
Прекратите делать за них домашнее задание. Учителя не знают, что знают их ученики, это очень неэтично, и, что хуже всего, это учит детей мысли: «Эй, малыш, ты на самом деле не способен сделать это самостоятельно».
Это мнение двух педагогов, но оно отчасти оспаривается научными исследованиями, опубликованными NCBI. В них ученые полагают, что участие родителей в образовании ребенка положительно связано с академической успеваемостью ребенка.
В этом исследовании использовалась выборка из 158 семилетних участников, их матерей и их учителей. Результаты показали статистически значимую связь между участием родителей и академической успеваемостью ребенка, помимо влияния интеллекта ребенка.
Выяснилось, что дети, чьи родители более активно участвуют в их образовании, имеют более высокий уровень академической успеваемости, чем дети, родители которых участвуют в меньшей степени.
Родители передают отношение к образованию своим детям во время внеклассных занятий, и это отношение отражается в поведении детей в классе и в отношениях учителя с ребенком и родителями.
Вот такие два разных взгляда на проблему. Но выбирая для себя и своего ребенка, безусловно, стоит учитывать оба взгляда.