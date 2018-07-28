Родительская гиперопека превращается в эпидемию! Читайте, как ее остановить

В книгах «Как воспитать взрослого» и «Подарок неудачи» Джули Лицкотт-Хаимс и Джессика Лахи излагают свой опыт как родители, и как преподаватели. В них звучат поразительно похожие утверждения о сегодняшней молодежи и их родителях:

родители "слишком обеспокоены будущими достижениями своих детей, чтобы позволить им преодолевать препятствия на своем пути" (Лахи)

студенты "все больше полагаются на своих родителей, и просто выключаются, когда нужно что то сделать самостоятельно" (Лицкотт-Хаимс), пишет Lifter.com.ua.

Что же происходит с детьми и родителями сегодня?

Джессика Лахи: "Дети озабочены, боятся и не склонны к риску, потому что родители сосредоточены на том, чтобы обеспечить детям безопасность, довольство и счастье в данный момент, чем в воспитании для компетентности в будущем. Кроме того, мы, как общество, настолько одержимы обучением, в частности, оценками, - что пожертвовали желание учиться в пользу этих ложных идолов".

Джули Лицкотт-Хаимс: "Мы, родители, перестраховываемся и делаем все сами, якобы в целях обеспечения безопасности детей - физической, эмоциональной, академической, репутационной, профессиональной, финансовой. Но это продвигает только наше собственное Эго. Хронологически наш ребенок становится взрослым, но продолжает рассчитывать, что мы расскажем ему, что и как делать. Детей пугает перспектива того, что им придется заботиться о себе как о независимом человеке. Помоги им Бог, когда мы уйдем".

Как эту динамику поддерживают школы?

Лахи: "Учителя жалуются на родителей, но они сами помогли создать это безумие. Ради оценок родители стали активно вмешиваться в процесс, тем самым искажая реальную картину успеваемости ребенка. Школа и родители должны перестать обвинять друг друга и работать вместе, чтобы показать детям, что ценят именно обучение. Мы можем говорить о важности образования, но наши дети слишком умны.

Пока мы продолжаем поклоняться оценкам, а не способности применять знания, дети никогда не поверят нам, когда мы скажем им, что обучение ценно само по себе».

Лицкотт-Хаимс: "Некоторые школы запрещают родителям делать домашние задания в интересах детей, которые сами должны решать свои проблемы, а не полагаться на своих родителей. Это должно быть правилом для каждого учебного заведения".

В этой борьбе актуальными будут видеоролики профессоров, учеников и выпускников, рассказывающих о своих собственных неудачах.

Почему так трудно отпустить ребенка? Почему бы не дать ему немного потренироваться, прежде чем он попадет в этот суровый мир?

Лицкотт-Хаймс: "Любовь родителя к ребенку - это прекрасно и это навсегда. Но меня беспокоит то, что из-за этой любви ребенок не приобретает навыков, которые ему понадобятся в реальном мире. Я подумала: «В чем дело, ребята? Разве ваш ребенок не может делать все то, что могли вы в его возрасте?"