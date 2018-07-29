Неожиданное свойство какао, которое вылечит ваши волосы

О пользе плодов дерева какао люди узнали очень давно. Даже отбросив кулинарную ценность продукта, очень полезно натуральное масло какао для волос, а также кожи. Оно служит для избавления от рубцов, утоляет боль при ожогах, уменьшает проявления растяжек. А шевелюра после применения масок с добавлением масла какао становится просто роскошной. Волосы, их корни и кожа головы увлажняются, получают дополнительное питание.
Пересушенность локонам становится не страшна, влага сохраняется, а волосы обретают ухоженный вид и натуральный блеск. Многие отмечают, что после ухаживающих процедур с использованием какао-масла волосы растут быстрее и гуще, чем до этого. МедикФорум выяснил, как именно можно использовать какао-масло для волос, чтобы сделать их красивыми и послушными, пишет Medikforum.ru.
Какао-масло для волос и кожи
Польза масла какао для волос, да и для кожных покровов тела, обусловлена его богатым минеральным и витаминным составом. Очень важны для здорового состояния волосяных фолликул и эпидермиса содержащиеся в этом средстве триглицериды нескольких жирных кислот. Олеиновой кислоты в нем до 43%, стеариновой - около 34%, лауриновой и пальмитиновой в комплексе - до 25%, линолевой - около 2%, есть и следы арахиновой. Положительное воздействие оказывают витамины А и Е, а также многочисленные минеральные составляющие: соли P, Ca, Cu, Mg, K, Zn, Fe. Содержит масло в составе протеины, полифенолы, фитостерины, моносахариды и полисахариды.
Какао-масло получают путем прессования, из перетертого какао, т. е. из перемолотых зерен плодов знаменитого шоколадного дерева. Вещество отличается всем знакомым приятным запахом порошка какао. Чтобы смягчить аромат натурального масла, если он резкий, или убрать возможную горечь, может применяться процесс дезодорирования - специальной обработки паром при вакууме.
В условиях комнатной температуры масло имеет беловато-желтый цвет и структуру твердого и ломкого жира. При температуре от +32°C оно начинает таять, после чего становится прозрачным, светло-желтого или коричневатого оттенка. Это означает, что масло прекрасно тает в руках, от тепла человеческого тела. Поэтому-то настоящему шоколаду положено таять во рту - его базовым компонентом по истинной рецептуре должно служить масло какао. Масло обладает способностью длительное время не прогорать, поэтому хорошо хранится.
Сырое масло какао для волос - отличный антиоксидант, и на кожу его действие аналогично. Оно заслуженно считается одним из лучших природных косметических средств. Содержащиеся в этом веществе полезные компоненты прекрасно впитываются, обеспечивая кожу, подкожную клетчатку и волосяные фолликулы нужными им жирными кислотами и флавонолами. Покровы человеческого тела благодаря такому воздействию омолаживаются, их клетки обновляются, улучшая свой метаболизм. Средство помогает избавиться от аллергических высыпаний, быстрее вылечить ожоги или раны, омолодить кожу, повысив ее тургор и гладкость.
Варианты применения для волос масла какао
Если вы не знаете, как применить масло какао для волос, то читайте дальше. Какао-масло больше подходит для волос иссушенных, истонченных, поврежденных или непослушных и вьющихся. Средство прекрасно поможет для защиты от воздействий среды, будь то солнечные лучи, ветер или даже хлорированная вода бассейна. Если именно для этой цели надо применить какао-масло, его сначала набирают в ладонь, немного в ней разогревают, чтобы растаяло. А затем наносят на кожу головы с корнями волос, после чего расчесывают кудри, распределяя жирный компонент по всей их длине.
Нанесение какао-масла делает поверхностную часть волосков более гладкой, позволяет избавиться от секущихся кончиков. После регулярного использования этой природной косметики волосы укрепляются, их внутренняя структура становится здоровее, что выражается в блеске и силе. Немаловажно, что процедура какао-ухода за волосами и кожей головы станет особенно приятной, благодаря легкому притягательному аромату средства. Улучшение настроения после этого практически обеспечено.
Как уже упоминалось, при средней комнатной температуре масло какао остается в твердой консистенции. Так что для приготовления косметических домашних средств на его основе необходим минимальный подогрев. Что обычно выполняют в микроволновой печи, а еще лучше - на водяной бане.
Если выбрана простейшая методика - нанесение на кожу головы и волосы какао-масла, то желтовато-белый брусочек просто некоторое время нагревают в ладонях. Когда таяние произойдет, жир руками втирается в кожу и корни или волосы.
На масле какао получаются прекрасные маски для волос. Сопутствующие ингредиенты могут быть различными: кисломолочные продукты, мед, яичные желтки, эфирные растительные масла и т.д.
Маска с кефиром, желтком и репейным маслом, например, отлично подойдет для укрепления волос, уменьшения их выпадения. Для ее приготовления смешивают по столовой ложке жидкого какао-масла, кефира и репейного масла, туда же добавляют желток куриного яйца. Все хорошенько размешивается, и состав втирается в кожу головы. Поверх маски одевается целлофановая шапочка. Голова обертывается полотенцем. Выдержать маску надо не менее часа, а затем теплой водой с любым шампунем промыть волосы. Процедура выполняется дважды в неделю, от 2 до 2,5 месяцев.
Маска с настоем розмарина придаст волосам силу и блеск, укрепит их. Настой готовят из 2 столовых ложек травы розмарина, заливаемых половиной стакана кипятка и выдерживаемых не менее часа. Процеженную жидкость смешивают с 2 столовыми ложками жидкого какао-масла. Смесь аккуратно втирают в корни волос, распределяют по их длине. Такая маска выдерживается от 1 до 1,5 часов. Курс должен составить до 2-3 процедур в неделю на протяжении 3 месяцев.
В Интернете можно встретить массу разных полезных рецептов для волос с маслом какао. Приобретите и используйте это волшебное средство, и ваши волосы скоро станут настоящим поводом для гордости. Ваши волосы будут благодарны вам, если вы начнете использовать какао-масло, и вы заметите это уже очень скоро по изменившемуся состоянию вашей шевелюры!