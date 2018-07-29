Неожиданное свойство какао, которое вылечит ваши волосы

Пересушенность локонам становится не страшна, влага сохраняется, а волосы обретают ухоженный вид и натуральный блеск. Многие отмечают, что после ухаживающих процедур с использованием какао-масла волосы растут быстрее и гуще, чем до этого. МедикФорум выяснил, как именно можно использовать какао-масло для волос, чтобы сделать их красивыми и послушными, пишет Medikforum.ru.

Какао-масло для волос и кожи

Польза масла какао для волос, да и для кожных покровов тела, обусловлена его богатым минеральным и витаминным составом. Очень важны для здорового состояния волосяных фолликул и эпидермиса содержащиеся в этом средстве триглицериды нескольких жирных кислот. Олеиновой кислоты в нем до 43%, стеариновой - около 34%, лауриновой и пальмитиновой в комплексе - до 25%, линолевой - около 2%, есть и следы арахиновой. Положительное воздействие оказывают витамины А и Е, а также многочисленные минеральные составляющие: соли P, Ca, Cu, Mg, K, Zn, Fe. Содержит масло в составе протеины, полифенолы, фитостерины, моносахариды и полисахариды.

Какао-масло получают путем прессования, из перетертого какао, т. е. из перемолотых зерен плодов знаменитого шоколадного дерева. Вещество отличается всем знакомым приятным запахом порошка какао. Чтобы смягчить аромат натурального масла, если он резкий, или убрать возможную горечь, может применяться процесс дезодорирования - специальной обработки паром при вакууме.

В условиях комнатной температуры масло имеет беловато-желтый цвет и структуру твердого и ломкого жира. При температуре от +32°C оно начинает таять, после чего становится прозрачным, светло-желтого или коричневатого оттенка. Это означает, что масло прекрасно тает в руках, от тепла человеческого тела. Поэтому-то настоящему шоколаду положено таять во рту - его базовым компонентом по истинной рецептуре должно служить масло какао. Масло обладает способностью длительное время не прогорать, поэтому хорошо хранится.

Сырое масло какао для волос - отличный антиоксидант, и на кожу его действие аналогично. Оно заслуженно считается одним из лучших природных косметических средств. Содержащиеся в этом веществе полезные компоненты прекрасно впитываются, обеспечивая кожу, подкожную клетчатку и волосяные фолликулы нужными им жирными кислотами и флавонолами. Покровы человеческого тела благодаря такому воздействию омолаживаются, их клетки обновляются, улучшая свой метаболизм. Средство помогает избавиться от аллергических высыпаний, быстрее вылечить ожоги или раны, омолодить кожу, повысив ее тургор и гладкость.

Варианты применения для волос масла какао