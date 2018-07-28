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Топ-пять самых агрессивных мужчин по знаку Зодиака

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Мужчина и женщина.

ФОТО: Scanpix

Каждый представитель сильного пола выражает негативные эмоции по-своему. Поэтому женщинам полезно знать, чего ожидать от того или иного поклонника, чтобы избежать серьезных конфликтных ситуаций. А от некоторых и вовсе лучше держаться подальше!

Астрологи назвали топ-пять самых агрессивных мужчин по знакам зодиака, которым бывает крайне сложно скрывать свой гнев, пишет Fabiosa.ru.

5 место: Телец

Представитель этого знака способен довести до нервного срыва любую девушку. Самое интересное, что отпускать ее на волю Телец совершенно не планирует!

4 место: Стрелец

Эти мужчины не просто любят помотать нервы - они получают от этого настоящее удовольствие! Раз за разом подавляя личность избранницы, Стрелец повышает свое "Эго".

3 место: Скорпион

Скорпионы любят и умеют жалить, причем их укусы очень ядовиты. Эти мужчины – настоящие агрессоры, но их гнев очень избирателен и распространяется только на врагов.

2 место: Овен

Мужчины этого зодиакального знака эмоциональны, вспыльчивы и не терпят замечаний в свой адрес. Не вздумайте критиковать возлюбленного-Овна, иначе о спокойной жизни вам придется забыть!

1 место: Лев

С любым мужчиной-Львом нужно общаться очень аккуратно. Этот царь зверей привык контролировать всех, кто находится рядом. Тех, кто не оправдывает его доверие, он готов разорвать на части!

А вы согласны с таким мнением астрологов? Признавайтесь, мужчин какого астрологического знака вы немного побаиваетесь? Поделитесь своим мнением в комментариях!

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