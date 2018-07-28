Топ-пять самых агрессивных мужчин по знаку Зодиака

Каждый представитель сильного пола выражает негативные эмоции по-своему. Поэтому женщинам полезно знать, чего ожидать от того или иного поклонника, чтобы избежать серьезных конфликтных ситуаций. А от некоторых и вовсе лучше держаться подальше!
Астрологи назвали топ-пять самых агрессивных мужчин по знакам зодиака, которым бывает крайне сложно скрывать свой гнев, пишет Fabiosa.ru.
5 место: Телец
Представитель этого знака способен довести до нервного срыва любую девушку. Самое интересное, что отпускать ее на волю Телец совершенно не планирует!
4 место: Стрелец
Эти мужчины не просто любят помотать нервы - они получают от этого настоящее удовольствие! Раз за разом подавляя личность избранницы, Стрелец повышает свое "Эго".
3 место: Скорпион
Скорпионы любят и умеют жалить, причем их укусы очень ядовиты. Эти мужчины – настоящие агрессоры, но их гнев очень избирателен и распространяется только на врагов.
2 место: Овен
Мужчины этого зодиакального знака эмоциональны, вспыльчивы и не терпят замечаний в свой адрес. Не вздумайте критиковать возлюбленного-Овна, иначе о спокойной жизни вам придется забыть!
1 место: Лев
С любым мужчиной-Львом нужно общаться очень аккуратно. Этот царь зверей привык контролировать всех, кто находится рядом. Тех, кто не оправдывает его доверие, он готов разорвать на части!
А вы согласны с таким мнением астрологов? Признавайтесь, мужчин какого астрологического знака вы немного побаиваетесь? Поделитесь своим мнением в комментариях!