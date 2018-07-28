Топ-пять самых агрессивных мужчин по знаку Зодиака

Астрологи назвали топ-пять самых агрессивных мужчин по знакам зодиака, которым бывает крайне сложно скрывать свой гнев, пишет Fabiosa.ru.

5 место: Телец

Представитель этого знака способен довести до нервного срыва любую девушку. Самое интересное, что отпускать ее на волю Телец совершенно не планирует!

4 место: Стрелец

Эти мужчины не просто любят помотать нервы - они получают от этого настоящее удовольствие! Раз за разом подавляя личность избранницы, Стрелец повышает свое "Эго".

3 место: Скорпион

Скорпионы любят и умеют жалить, причем их укусы очень ядовиты. Эти мужчины – настоящие агрессоры, но их гнев очень избирателен и распространяется только на врагов.

2 место: Овен

Мужчины этого зодиакального знака эмоциональны, вспыльчивы и не терпят замечаний в свой адрес. Не вздумайте критиковать возлюбленного-Овна, иначе о спокойной жизни вам придется забыть!

1 место: Лев

С любым мужчиной-Львом нужно общаться очень аккуратно. Этот царь зверей привык контролировать всех, кто находится рядом. Тех, кто не оправдывает его доверие, он готов разорвать на части!