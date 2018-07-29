Семь причин, почему появляются волоски на подбородке, и как от них избавиться

У некоторых женщин есть тонкие волосы на подбородке. Зачастую это может быть связанно с возрастом или гормональным дисбалансом. Но что, если волосы становятся жесткими и заметными?

Состояние, которое вызывает рост толстых, жестких волосков на лице или на груди у женщин, называется гирсутизм. Сам по себе он не опасен, но может быть признаком проблем со здоровьем. Вот в чем следует искать причину, пишет Anton-julia.club.

1. Генетика

Чрезмерный рост волос на лице может передаваться по наследству. Если вы заметили, что у вашей бабушки или матери есть волоски на подбородке, скорее всего, в будущем вас тоже коснется это проблема.

2. Гормональный дисбаланс

Рост волос на лице может быть вызван чрезмерным количеством мужских половых гормонов, называемых андрогенами (или чувствительностью к ним).

3. Возраст

В период менопаузы количество женских гормонов эстрогенов значительно понижается, поэтому, чем старше становится женщина, тем больше у нее шансов обнаружить на своем лице нежелательную растительность.

4. Синдром поликистозных яичников

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ, известный также как синдром Штейна —Левенталя) является более серьезной формой гормонального дисбаланса. Он может повлиять на репродуктивное и гормональное здоровье. Кроме назойливых волос на подбородке, это заболевание имеет и другие симптомы, такие как нерегулярные менструации, трудности с похудением, бесплодие и кисты яичников. Если обнаружили эти симптомы, обязательно обратитесь к врачу.

5. Синдром Кушинга

Иногда избыточные волосы на подбородке могут быть связаны с синдромом Кушинга (другой тип гормонального дисбаланса). Заболевание вызывает избыток кортизола — гормона стресса. Причиной тому может послужить употребление некоторых лекарств, неправильная работа надпочечников или хронический стресс и перенапряжение. Другими симптомами этого заболевания являются растяжки, увеличение веса и диабет второго типа.

6. Врожденная гиперплазия коры надпочечников

Это очень редкое заболевание также вызывает рост волос на подбородке. Обычно его диагностируют при рождении, поэтому те, кто страдает от этого состояния, знают о нем.

7. Беременность или оральные контрацептивы

Беременность меняет тело женщины. У многих в результате гормональных скачков появляются волоски на лице, но, как правило, это временное явление. Что касается гормональных контрацептивов, то здесь лучше проконсультироваться с доктором, так как одни таблетки могут вызвать рост волос, а другие, наоборот, назначают для борьбы с лишней растительностью.

Как избавиться от нежелательных волос на подбородке?

Независимо от причины, есть несколько способов избавиться от нежелательной растительности. Самый простой — использование восковых полосок или пинцета. Можно также отбелить волосы или сделать лазерную эпиляцию.