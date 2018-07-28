Ароматы парфюмов, которые не нравятся мужчинам

Бабушкины ароматы. А именно удушающие ароматы, которые чаще всего ассоциируются с преклонным возрастом. Это могут быть пудровые и альдегидные ароматы, которые напоминают старый сундук с пылью. Хочешь привлечь внимание мужчины, выбирай более свежие ароматы, которые только дополнят тебя. Аромат не должен выделяться на твоем фоне, а должен гармонично сочетаться с твоим стилем, образом жизни и характером, пишет Lady.tochka.net.

Унисекс ароматы. Сильные, с четким выраженными мужскими нотками никак не могут понравиться твоему парню. Если же тебе нравятся четко выраженные ароматы, выбирай восточные или древесные: такие ароматы завораживают мужчин и ассоциируются с загадочными и таинственными девушками.

Аромат розы. Красиво пахнут живые розы, но вот аромат парфюма на основе розы напоминает многим мужчинам о цветочных клумбах и о детстве у бабушки. Выбирай аромат на основе тубероза, жасмина, цветов апельсина. Мужчины просто теряют голову, когда слышат аромат этих цветов на девушках.