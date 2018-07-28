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Ароматы парфюмов, которые не нравятся мужчинам

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Чтобы понравиться противоположному полу, мы, девушки, стараемся выбирать те вещи, которые больше всего привлекают мужчин. Так, например, мы писали, какие стрижки, прически обожают мужчины. Какие наряды нравятся мужчинам на девушках и какой маникюр привлекает противоположный пол. Но есть и список с антирейтинговыми вещами, которые не нравятся мужчинам. Сегодня мы поговорим об ароматах.

Бабушкины ароматы. А именно удушающие ароматы, которые чаще всего ассоциируются с преклонным возрастом. Это могут быть пудровые и альдегидные ароматы, которые напоминают старый сундук с пылью. Хочешь привлечь внимание мужчины, выбирай более свежие ароматы, которые только дополнят тебя. Аромат не должен выделяться на твоем фоне, а должен гармонично сочетаться с твоим стилем, образом жизни и характером, пишет Lady.tochka.net.

Унисекс ароматы. Сильные, с четким выраженными мужскими нотками никак не могут понравиться твоему парню. Если же тебе нравятся четко выраженные ароматы, выбирай восточные или древесные: такие ароматы завораживают мужчин и ассоциируются с загадочными и таинственными девушками.

Аромат розы. Красиво пахнут живые розы, но вот аромат парфюма на основе розы напоминает многим мужчинам о цветочных клумбах и о детстве у бабушки. Выбирай аромат на основе тубероза, жасмина, цветов апельсина. Мужчины просто теряют голову, когда слышат аромат этих цветов на девушках.

Пряности и специи. Ароматы куркумы, гвоздики и кардамона также не привлекают мужчин. Большинство таких ароматов ассоциируются с едой, но никак не с девушкой.

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