Как раскачать мужчину на чувства, деньги и поступки?

Другое дело – последующая раскачка (второй вид) на увеличение его собственных заработков опять же для вашего удовольствия. Это совершенно два разных дела. Например, на момент вашей свадьбы он зарабатывал 1000 долларов в месяц, и в ваших силах раскачать его до заработной платы в размере 10000 долларов в месяц. Но пока ограничимся первым этапом – как приучить мужчину регулярно тратить на вас свои деньги.

Главное – желая получить от мужчины деньги, ни в коем случае не дать понять, что они вам нужны. А то может случиться как в шутке о том, что отличница так сильно хотела ответить, что вывихнула руку в двух местах.

Чтобы не выдать себя, лучше всего заранее позаботиться о собственном плацдарме. Всегда при себе иметь деньги на дорогу, чтобы не просить. Всегда иметь место, чтобы переночевать, чтобы не просить снять вам жилье.

Пример. Один из простых примеров, который поможет скрыть ваши истинные намерения – предложить заплатить за саму себя на паре первых встреч. Получив счет в ресторане, озвучьте фразу типа: «ты позволишь мне заплатить за себя?». Если интуиция вас не подвела и перед вами состоятельный человек, он, конечно же, не позволит, а про себя подумает: «Она такая милая». Правда, при этом у вас действительно должна быть достаточная сумма. Что добиваемся этой фразой: 1. Вызываем интерес. 2. Не выдаем в себе охотницу. 3. Проверяем, стоит ли тратить время на этого мужчину 4. Показываем, что вас интересуют ни его деньги, а он сам. Как утверждает научный сотрудник лаборатории зрительной электрофизиологии и психофизики Университета Абердина в Великобритании, Ника Адамян, такая тактика действительно работает.

Когда вам действительно понадобятся деньги, пусть даже на продукты, ни в коем случае не просим, а просто своим настроением показываем, что немного чем-то обеспокоены. На встречный вопрос, можно без жалоб ответить, что возникли некоторые сложности, но в ближайшее время вы с ними справитесь. Заинтересованный мужчина без колебаний предложит вам деньги. И самое главное, на его вопрос есть ли у вас возможность откладывать деньги, не нужно отвечать — возможность есть, денег нет.

Раскачать на поступки

А вот в этом вопросе в отличие от первых двух пунктов, время – худший помощник. В этом уверены специалисты института психологии Российской Академии Наук. С первых дней знакомства, планируя длительные отношения, приучаем мужчину, к тому, что вам нужна его помощь.