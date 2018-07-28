«Сумасшедшая» бабушка из Финляндии живет так, что любой тинейджер ей позавидует

Сегодня Лена живет в Хельсинки и не расстается со своим любимым скейтбордом. Она каждый день практикует новые трюки, секретами которых с ней радостно делятся мальчишки из местного скейт-парка, передает Adme.ru.

Салмен объясняет, что у нее есть прекрасный велосипед, на котором она часто ездила на тренировки по плаванию, но каждый раз опасалась за его сохранность, когда оставляла его на парковке перед бассейном. Она подумала, что ей стоит попробовать что-то более компактное, что могло бы помещаться в шкафчик в раздевалке.

Так она остановила свой выбор на лонгборде. И абсолютно неважно, что на тот момент ей исполнилось 57 лет, ведь никогда не поздно попробовать что-то новое, утверждает Лена.

В 61 год Салмен уже уверенно чувствует себя на лонгборде и впервые решает прокатиться на скейтборде. Позже она так влюбится в свое новое увлечение, что часами напролет будет проводить время в городском скейт-парке и тренироваться вместе с подростками.

Салмен поясняет, что если вы начнете заниматься чем-то новым в таком почтенном возрасте, как она, то у вас появится свобода делать столько ошибок, сколько угодно.

«Бывает, что девочки-тинейджеры иногда смеются надо мной, но меня это ничуть не тревожит. Ведь я хочу на собственном примере доказать им и всем окружающим, что не нужно бояться выглядеть глупо, если ты занимаешься тем, что приносит тебе радость и удовольствие», — рассказывает Лена.

«Когда я начала активно заниматься скейтбордингом в 61 год, то поняла, что вам не нужно больше никуда торопиться, ведь вся жизнь открыта перед вами», — утверждает Лена.

Сегодня активная пенсионерка ведет в социальных сетях группу для самых пожилых фанатов скейтборда во всем мире. Она рада возможности каждый день общаться с такими же увлеченными людьми в других странах, делиться своим опытом и вдохновлять всех жить полной жизнью в любом возрасте.

Салмен можно увидеть не только разъезжающей по улицам финской столицы на скейтборде. У нее есть еще масса других увлечений, которым бы позавидовал любой подросток.

Лена уже несколько лет ходит в цирк не для того, чтобы увидеть представление, а чтобы позаниматься там акробатикой.

В ее сумке можно найти совершенно необычные для ее возраста вещи — баллончики с краской. Салмен недавно открыла для себя новое хобби — рисовать граффити на стенах. Она уже создала несколько работ, которые посвятила своим друзьям из цирка.

Стоит ли говорить, что жизнерадостная финка попробовала уже практически все виды спорта, на которые не у каждого молодого и здорового тинейджера хватит сил и выносливости. Неважно, лето или зима, Лена предпочитает самый необычный для своего солидного возраста досуг .Надеемся, что многие из тех, кто познакомился с историей Лены Салмен, задумаются над тем, что никогда не поздно найти свое любимое увлечение. Главное — не терять интерес к жизни и не бояться ошибок.

A post shared by Lena Salmi (@britalena) on Jun 12, 2018 at 2:39am PDT

A post shared by Lena Salmi (@britalena) on Jul 18, 2018 at 2:00am PDT