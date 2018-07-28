Дизайнер из Флориды делает туфли, которые не отличить от десертов

27 июля 2018, 17:31
Американский дизайнер из Орландо (Флорида) Крис Кэмпбелл (Chris Campbell) на протяжение семи лет занимался разработкой кроссовок, пока однажды ему не пришло в голову изготовить туфли, которые будут выглядеть настолько же съедобными, как и его любимые десерты — мороженое, пончики и торты.
Крис признался, что в процессе разработки первых моделей он съел 20 пончиков за пару дней — ради исследовательских целей, ну и ради того, чтобы они не пропали зря. С тех пор прошло несколько лет и неординарная идея дизайнера переросла в успешный бизнес под названием Shoe Bakery, что буквально означает «Обувная пекарня», сообщает Adme.ru.
Туфли-десерты пользуются большой популярностью, так что Крис и его помощники едва успевают их «выпекать».