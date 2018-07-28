Дизайнер из Флориды делает туфли, которые не отличить от десертов

Крис признался, что в процессе разработки первых моделей он съел 20 пончиков за пару дней — ради исследовательских целей, ну и ради того, чтобы они не пропали зря. С тех пор прошло несколько лет и неординарная идея дизайнера переросла в успешный бизнес под названием Shoe Bakery, что буквально означает «Обувная пекарня», сообщает Adme.ru.