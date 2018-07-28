Многим женщинам не удалось избежать того самого неприятного момента, когда любимый мужчина машет вам ручкой и уходит в закат, за новой жизнью. И ни штамп в паспорте, ни наличие пяти общих детей, не совместно «нажитая» ипотека на квартиру не могут остановить мужчину, если он решил поставить точку в отношениях. И тем не менее, практически каждая женщина пытается «удержать уходящее счастье» и совершает те самые ошибки, которые отдаляют ее еще дальше от счастливого воссоединения с любимым. Типичные женские ошибки при расставании, читаем дальше.
1. Выйди прочь!
Редкая женщина не собирает мужу сумки со словами «Иди куда хочешь!» в приступе праведного гнева. Как правило до этого идет долгий «разбор полетов», скандалы, слезы, переживания и выяснение отношений. И вот в какой-то момент женщина говорит: «с меня хватит!» и указывает мужчине на дверь. Или быстро покидав в сумки первое попавшееся белье, едет к маме, зализывать душевные раны. В такой момент женщина непреклонна, у нее просыпается годами спящая гордость, она тверда в своем решении навсегда прекратить отношения с человеком, который был ее любимым мужчиной раньше! Она кричит ему в дорогу: «Я больше никогда тебе не позвоню! Между нами, все кончено! Как я могла любить такого человека!» Совсем глупые дамы начинают обзываться, оскорблять мужчину или припоминать ему все ошибки за совместно прожитые годы, пишет MyJane.ru.
Итог: гордая и независимая женщина выгоняет прочь (или уходит сама) в светлое будущее без «этого мерзавца».
2. Вернись, я все прощу
Проходит от трех дней до недели, и, если, теперь уже «бывший» не приполз к ней на коленях, искусав себе все локти, женщина впадает в панику. Как это принято говорить, «она начинает тосковать», думает, что была слишком импульсивна, готова «сохранить семью» и безумно боится остаться в одиночестве. Поэтому гордая и независимая женщина начинает делать первые и робкие шаги в сторону «бывшего мерзавца» и еще пытаясь сохранить остатки «гордости» звонит или пишет мужчине с выдуманным предлогом. Если есть общие дети, то предлог всегда связан с ними, хотя по факту дамочка просто пытается прощупать почву на предмет возвращения «бывшего» на привычное место. Это как-бы «я его проучила, чтобы он понял, как жить без меня и без семьи».
Когда мужчина не проявляет к бывшей жене никакого интереса или выясняется, что у него уже есть (была все время) другая женщина, начинается паника. Женщина звонит, «чтобы поговорить и все выяснить», пишет бесконечно длинные письма, начинает обвинять себя в нечуткости и клянется никогда больше не совершать прошлых ошибок. Если слезы и уговоры уже почему-то не действуют, в ход идет ошибка номер три.
3. Унижение, как оно есть
Испробовав более доступные способы возврата мужчины, такие как звонки, письма, слезы, женщина применяет тяжелую артиллерию, которая, как правило всегда одинаковая, – это «неожиданно оказаться беременной» или «заболеть неизлечимой болезнью». Почти всегда женщина, отчаявшаяся вернуть мужчину, прибегает к этим двум самым популярным способам. Угрозы, типа, «я без тебя белены наемся» считаются признаком уж очень дурного тона и практикуются гораздо реже. Если мужчина на жалость не ведется и к жене не вернулся, то далее идет шантаж при помощи детей или родителей, звонки свекрови «образумьте его», запугивание и поливание грязью «разлучницы» (если она есть), а иногда все сразу и в кучу. И болезнь, и беременность, и шантаж, и угрозы, но он все равно не возвращается.
4. Вызвать ревность
Следующим этапом «типичных женских ошибок» при расставании с мужчиной идет «вызвать ревность» и «у меня кто-то появился». Конечно, первым делом на всю катушку используются социальные сети. Женщины постят свои фотографии с букетами цветов (которые сами же себе и купили) и подписывают снимок глубокомысленно -интригующе «спасибо, что ты есть», «любите и будьте любимыми». Некоторые дамы даже создают фейковые странички, заливают туда фотографии «рандомных» мужчин из интернета, чтобы потом самой себе писать «как ты восхитительно прекрасна».
Другие же идут еще дальше и заводят сомнительные знакомства «назло маме отморожу уши» с женатыми коллегами, «свободными и порядочными» из интернета и прочим мужским спамом.
5. И все-таки у нас семья была (отношения, любовь)
Прошло уже достаточно много времени для того, чтобы понять, что все предыдущие конвульсивные попытки вернуть мужчину не увенчались успехом. Случайные мужчины, фотографии с розами, шантаж, беременность, угрозы, ссоры, крики, оскорбления, все даром. Мужчина не вернулся и уже успешно выстраивает отношения с другой женщиной.
Последней ошибкой, которая совершено и окончательно разрушает не только все оставшиеся отношения в этой бывшей паре, но и уважение к оставленной женщине, так это ее согласие на роль любовницы или тайной жены. Я была удивлена, когда узнала, как много жен, которые сами выставили своего мужчину с вещами на выход, потом соглашались на унизительную роль второй или десятой женщины в его жизни, объясняя свое поведение «у нас же была семья /любовь/серьезные отношения».
Что говорят психологи по данному вопросу? Никогда не выгоняйте мужчину из дома и не уходите от него сами, если твердо не уверены в том, что никогда не вернетесь назад. Ну, а если мужчина сам принял решение прекратить отношения, то остается только одно: всегда помнить, что любовь уходит, а уважением к себе должно оставаться всегда.