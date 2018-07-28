Типичные женские ошибки при расставании

1. Выйди прочь!

Редкая женщина не собирает мужу сумки со словами «Иди куда хочешь!» в приступе праведного гнева. Как правило до этого идет долгий «разбор полетов», скандалы, слезы, переживания и выяснение отношений. И вот в какой-то момент женщина говорит: «с меня хватит!» и указывает мужчине на дверь. Или быстро покидав в сумки первое попавшееся белье, едет к маме, зализывать душевные раны. В такой момент женщина непреклонна, у нее просыпается годами спящая гордость, она тверда в своем решении навсегда прекратить отношения с человеком, который был ее любимым мужчиной раньше! Она кричит ему в дорогу: «Я больше никогда тебе не позвоню! Между нами, все кончено! Как я могла любить такого человека!» Совсем глупые дамы начинают обзываться, оскорблять мужчину или припоминать ему все ошибки за совместно прожитые годы, пишет MyJane.ru.

Итог: гордая и независимая женщина выгоняет прочь (или уходит сама) в светлое будущее без «этого мерзавца».

2. Вернись, я все прощу

Проходит от трех дней до недели, и, если, теперь уже «бывший» не приполз к ней на коленях, искусав себе все локти, женщина впадает в панику. Как это принято говорить, «она начинает тосковать», думает, что была слишком импульсивна, готова «сохранить семью» и безумно боится остаться в одиночестве. Поэтому гордая и независимая женщина начинает делать первые и робкие шаги в сторону «бывшего мерзавца» и еще пытаясь сохранить остатки «гордости» звонит или пишет мужчине с выдуманным предлогом. Если есть общие дети, то предлог всегда связан с ними, хотя по факту дамочка просто пытается прощупать почву на предмет возвращения «бывшего» на привычное место. Это как-бы «я его проучила, чтобы он понял, как жить без меня и без семьи».

Когда мужчина не проявляет к бывшей жене никакого интереса или выясняется, что у него уже есть (была все время) другая женщина, начинается паника. Женщина звонит, «чтобы поговорить и все выяснить», пишет бесконечно длинные письма, начинает обвинять себя в нечуткости и клянется никогда больше не совершать прошлых ошибок. Если слезы и уговоры уже почему-то не действуют, в ход идет ошибка номер три.

3. Унижение, как оно есть