Восхитительный торт «Рафаэлло» со сгущенкой без выпечки
27 июля 2018, 18:20
Мы даже сами не ожидали, что так просто может получиться такой вкусный торт, очень рекомендую. Он очень по вкусу похож на Рафаэлло.
Ингредиенты:
Молоко 350 мл
Мука 1,5 ст. ложки
Картофельный крахмал 2 ст. ложки
Сахар 0,5 стакана
Ваниль
Сахарная пудра 2 ст. ложки
Сливки 33% 250 мл
Масло 100 гр
Печенье 300 гр
Сгущёнка варёная 100 гр
Кокосовая стружка 100 гр
P.S. Заварной крем перетерайте через сито, тогда будет нежнее, пишет Lime.energy.
Смотрите пошаговый видео мастер-класс: