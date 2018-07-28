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Восхитительный торт «Рафаэлло» со сгущенкой без выпечки

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ФОТО: скриншот с youtube.com

Мы даже сами не ожидали, что так просто может получиться такой вкусный торт, очень рекомендую. Он очень по вкусу похож на Рафаэлло.

Ингредиенты:

    Молоко 350 мл

    Мука 1,5 ст. ложки

    Картофельный крахмал 2 ст. ложки

    Сахар 0,5 стакана

    Ваниль

    Сахарная пудра 2 ст. ложки

    Сливки 33% 250 мл

    Масло 100 гр

    Печенье 300 гр

    Сгущёнка варёная 100 гр

    Кокосовая стружка 100 гр

P.S. Заварной крем перетерайте через сито, тогда будет нежнее, пишет Lime.energy.

Смотрите пошаговый видео мастер-класс:

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