В алкоголизме мужей виноваты их жены?

Почему возникает алкоголизм? Специалисты называют несколько причин проблемы.

1. Генетическая предрасположенность. Не секрет, что у пьющих родителей зачастую вырастают дети, которые тоже любят выпить, пишет Womanhit.ru.

Как решить проблему? Прежде чем выйти замуж, познакомьтесь с семьей жениха и еще раз подумайте, согласны ли вы на такие риски?

2. Окружение мужчины. Если у мужа пьющие друзья, которые постоянно зовут посидеть с ними в баре или съездить на веселую рыбалку, любовь к спиртному будет постоянно подкреплена возможностью. А значит, вероятность того, что ваш мужчина бросит пить, весьма мала.

Как решить проблему? Предложите другую форму досуга. Если он хочет общаться с друзьями, пригласите их домой и сами устройте вечеринку. Желательно при полном отсутствии алкоголя. Во всяком случае, вы сами будете контролировать количество выпитого. И самое главное, не поддавайтесь уговорам выпить вместе.

3. Отсутствие любимых увлечений, целей в жизни. Именно невозможность ответить на вопрос, зачем и для чего, приводит к тому, что мужчина начинает заполнять пустоту алкоголем.

Как решить проблему? Следует отправиться вместе с мужем к психологу-наркологу либо он может посещать специалиста один. Эксперт поможет разобраться в психологической потребности выпить и подскажет пути решения. Также вы можете сами предложить мужу заняться любимым для него делом. Если любимое увлечение возьмет верх, мужчина может и вовсе забыть о своей вредной привычке.

4. Алкогольная зависимость, требующая лечения. Она возникает уже после определенного «стажа» у пьющего. Подобное заболевание, к сожалению, почти всегда лечат специалисты и медикаментозно.

Что говорят психологи?

Невероятно, но, оказывается, в алкоголизме мужа виновата зачастую его собственная жена! Кандидат психологических наук Марианна Абравитова считает, что влияние женщины в данном вопросе первично.

«Понятно, что пить — плохо, это мешает семейным отношениям. Но такие люди сами находят друг друга. Есть даже такой психологический термин, как „жена алкоголика“ — созависимая женщина. Получается, что такая женщина может из непьющего мужчины сделать алкоголика, бессознательно подводя его к этому. Поэтому мой совет: идти вдвоем к наркологу, психологу, психотерапевту, которые лечат как алкоголика, как и созависимого партнера.