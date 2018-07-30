В рекламе бритвы для женщин впервые показали реальное бритье

Представители компании заявили, что этим роликом они намерены положить конец существовавшему до этого запрету демонстрировать телезрителю реальные волосы на женском теле. «Женщины сбривают настоящие волосы, а не водят бритвой по уже гладким ногам. Показывать это на телевидении до настоящего момента было табу. Мы привыкли видеть, как женщины имитируют бритье с заранее гладкими ногами», — рассказал соучредитель Friction Free Shaving Брайар Кин (Briar Keen), пишет Lenta.ru.

В 30-секундном ролике актриса бреет подмышки и ноги фирменным станком Friction Free Shaving. Рекламу впервые показали на британском канале Sky TV в пятницу, 27 июля.