«Я попала в бордель в 13 лет, и мне кололи гормоны, чтобы я быстрее созрела»

В одиннадцать лет Рупу выдали замуж за мужчину в три раза старше нее, и вскоре девочка забеременела. Но спустя короткое время муж Рупы погиб в результате несчастного случая на производстве — и девочка осталась с ребенком без защиты и денег. Ее родители от нее отказались, пишет Life.ru.

«Они сказали, что не могут позволить себе заботиться обо мне или моем сыне. Я больше не была девственницей, поэтому никто другой не женился бы на мне», - сказала Рупа.

В поисках работы Рупа отправилась в Дакку и попала в руки торговцев людьми. Те продали девочку в бордель, где ее три дня держали взаперти, избивая за любую попытку выбраться. Хозяева Рупы не хотели проблем с законом, поэтому начали кормить ее гормонами, чтобы девочка выглядела старше своих лет.

«Когда меня отправили в полицейский участок за лицензией, я так боялась снова быть избитой, что просто повторила все, что моя мадам велела мне сказать: мне 18 лет, и я счастлива работать в борделе. У меня не было других вариантов».