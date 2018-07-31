Окрашивание волос вновь связали с возникновением рака

Ученые вновь заговорили об опасности регулярного окрашивания волос, имея в виду связь данной процедуры с развитием рака.
Исследование профессора Кефана Мокбела для Госпитального центра принцессы Грейс показало: привычка красить волосы чаще шести раз за год повышает риск развития онкозаболевания молочной железы, пишет Medikforum.ru.
Мокбел провел исследование медицинских карт пациенток, болеющих раком груди, и сделал вывод о том, что у женщин с окрашенными волосами данное заболевание появляется на 14% чаще.
«Мы выявили статистическую взаимосвязь воздействия красителей для волос и появления онкозаболевания молочной железы», - заявил руководитель исследования.
По словам ученого, для окрашивания волос предпочтительнее использовать средства, содержащие минимальную концентрацию ароматических аминов. Воздействие синтетических красителей на волосы и кожу необходимо свести к минимуму, и не окрашивать шевелюру чаще одного раза в два-три месяца, отметил профессор Кефан Мокбел.
Напомним, пять лет назад ученые из Йельского Университета заявили о том, что частое применение красок для волос повышает риск раковых образований крови на 30 процентов. В частности, химическое окрашивание они связали с развитием лимфомы.