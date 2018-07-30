Обрезание ребенка оказалось смертельно опасным

Обрезание увеличивает риск ребенка стать жертвой синдрома внезапной детской смерти. После удаления крайней плоти мальчики чаще уходят из жизни из-за этого синдрома, что может быть связано со стрессом из-за проведения процедуры. Стресс вызывается болью и кровотечением. Ученые полагают, что именно это объясняет тот факт, что из-за синдрома внезапной детской смерти мальчики умирают чаще, чем девочки. По их словам, обрезание является самой распространенной необязательной хирургической операцией в мире и важнейшим фактором риска синдрома, пишет Medikforum.ru.

Каждый год около 500 маленьких россиян становятся жертвами данного синдрома. В Великобритании от него ежегодно умирает более 300 малышей, а в США - свыше 3 500. Исследователи из Университета Шеффилда проанализировали уровень обрезаний у малышей, родившихся в период с 1999 по 2016 годы в 15 странах и более чем в 40 американских штатах. Данный анализ показал, что уровень смертности от синдрома значительно ниже в тех штатах, где меньше количество обрезаний.