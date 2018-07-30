Подсчет калорий для похудения признан диетологической ошибкой

По словам Ковалькова, идея считать калории возникла более 100 лет назад. С тех пор медицина и диетология шагнули далеко вперед, и с точки зрения современных научных сведений об ожирении подсчет калорий является ничем иным как казуистикой. Врач подчеркнул что ожирение является медицинским заболеванием наряду с диабетом или раком – то есть, это не то, что возникает от еды или «лечится» урезанием калорий, пишет Medikforum.ru.

Специалист заявил, что существуют калории, которые не усваиваются организмом. Также бывает отрицательная калорийность, требующая от организма больших энергетических затрат, чем дает ему пища. В «отношениях» с едой нужно не считать калории, а учитывать, прежде всего, биохимических состав употребляемой пищи.

«Подсчет калорий – это никчемное антинаучное занятие для тех кто не знают, что такое углеводы, белки, жиры и баланс гормонов в организме», - высказался по данному поводу Алексей Ковальков.