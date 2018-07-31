Двухгодовалая малышка умерла от голода, пока ее мать была в стриптиз-клубе

Это произошло утром, когда Дэвин пришла домой с ночной смены и подошла к девочке. Та не дышала, а тело было синим и холодным. Девушка позвонила в скорую, но врачи лишь констатировали смерть и вызвали полицейских, пишет Life.ru.

Рейган весила всего 6 килограммов. Как выяснилось позднее, у девочки были проблемы со здоровьем еще при рождении — она не могла набирать вес. Видимо, этому факту Дэвин не придавала серьезного значения, так как вскрытие показало, что кроха умерла от голода.