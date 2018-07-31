Двухгодовалая малышка умерла от голода, пока ее мать была в стриптиз-клубе

Жительница американского штата Джорджия Дэвин Мун работала танцовщицей в местном клубе. Она обнаружила тело дочери наутро, когда вернулась со смены.
Это произошло утром, когда Дэвин пришла домой с ночной смены и подошла к девочке. Та не дышала, а тело было синим и холодным. Девушка позвонила в скорую, но врачи лишь констатировали смерть и вызвали полицейских, пишет Life.ru.
Рейган весила всего 6 килограммов. Как выяснилось позднее, у девочки были проблемы со здоровьем еще при рождении — она не могла набирать вес. Видимо, этому факту Дэвин не придавала серьезного значения, так как вскрытие показало, что кроха умерла от голода.
«В результате допроса мы узнали, что женщина работала на постоянной основе танцовщицей в клубе. Чаще всего смены были ночные, поэтому ребенок оставался один дома на 10–12 часов».