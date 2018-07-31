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Татьяна Овсиенко станет матерью

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Татьяна Овсиенко

ФОТО: Scanpix

Профильные издания сообщили о переменах в личной жизни звезды 90-х Татьяны Овсиенко.

Овсиенко удивила светских обозревателей заявлением о том, что вместе с гражданским мужем Александром Меркуловым они всерьез намерены стать родителями. Артистка не скрывает: ей 51 год, но она очень хочет ощутить радость материнства, пишет Medikforum.ru.

Чтобы завести общих детей, Татьяна и Александр могут прибегнуть к услугам суррогатной матери.

«Мальчик или девочка, неважно. Кого Бог даст. Хоть троих!.. Понянчиться еще хочется», – призналась популярная исполнительница в интервью изданию «Антенна Телесемь».

Напомним, Татьяна Овсиенко воспитала как родного сына приемного ребенка. Она до сих пор не исключает для себя возможности родить самостоятельно. Артистку вдохновляют примеры женщин, рожавших даже в более позднем возрасте, чем у нее.

«Александр предлагает суррогатную мать. Но не знаю, готова ли я к этому: все-таки надо проходить определенные процедуры. Больше склоняюсь, чтобы я сделала это сама», - призналась в интервью знаменитость.

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