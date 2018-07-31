Как меньше тратить и больше копить: пять психологических трюков

Клялась ли ты себе перестать транжирить деньги и нарушать собственное обещание в ближайшем торговом центре, снова поддавшись на уловки хитрых маркетологов? Если да, ты вовремя. Мы как раз нашли пять небанальных способов начать меньше тратить и больше копить и готовы ими с тобой поделиться.
Главная реалия нашего времени — страсть потреблять. Из каждого утюга звучит призыв купить. Не важно, нужна тебе в действительности эта вещь или нет. Крайне трудно противостоять многочисленным маркетинговым ловушкам, разбросанным по городу тут и там. Деньги утекают, как песок сквозь пальцы. Традиционные методы накопления денег — расписывать бюджет или планировать расходы — не всегда работают. Но мы нашли оригинальные способы наконец перестать тратить, пишет Lady.mail.ru.
Не экономь, а копи
Да-да, именно так: перестань экономить, особенно на себе. В этом заключается ошибка многих людей: вместо того чтобы планировать бюджет, обдумывать каждую покупку и избегать маркетинговых ловушек, они начинают экономить. Да еще с усердием, потуже затягивая пояса. В большинстве случаев это приводит к масштабным срывам и еще большим тратам. А все потому что наш мозг любит то, что нельзя.
К такому выводу пришли американские психологи под руководством Дэниела Вегнера (Daniel Wegner), доктора наук, профессора в Университете Гарварда, США.
Оказалось, что мозг проявляет больше интереса к тому, о чем мы ему запрещаем думать. К примеру, люди на диете только и думают, что о неполезной еде. Так и те, кто внушает себе «пора бы экономить», невольно начинают думать о том, чтобы тратить еще больше. Само это утверждение звучит как-то тоскливо, вот и хочется порадовать себя и потратить последнее, что имеешь.
Поэтому процесс накопления средств (на отпуск, путешествие, новую машину или квартиру) начни с правильных мыслей: ты ни в коем случае не экономишь, ты копишь.
Преврати деньги в свободу
Ты будешь тратить меньше, если переведешь деньги... в свободу. Такой интересный и работающий способ придумал финансовый директор Дэвид Веливер (David Weliver).
Он предлагает прикинуть, сколько денег тебе потребуется, чтобы жить свободно, не работая, на протяжении года. Затем раздели эту цифру на 52 недели, и ты получишь сумму, которую тебе хорошо бы откладывать, чтобы целый год беззаботно жить. Когда тебе в голову придет шальная мысль о спонтанной покупке, ты сможешь оценить ее ценность в неделях свободы.
Наслаждайся реже, но сильнее
Первое, что приходит в голову, когда начинаешь сокращать траты, — отказаться от милых безделиц вроде еженедельных походов в кино или встреч с друзьями в кафе. Мысль здравая, только обычный подход приведет тебя к срыву. Если ты будешь отказывать себе ради мечты, ты будешь испытывать грусть и тоску и думать что-то вроде «вот, пришлось отказать себе в кино, чтобы накопить на отпуск». Не надо так.
Вот тебе повод для размышления — постоянное состояние или ощущение счастья вредно для здоровья. К такому выводу после серии экспериментов пришел датский психолог, профессор Ольборгского университета (Дания) Свенд Бринкманн (Svend Brinkmann).
Он уверен, постоянная погоня за счастьем, стремление быть счастливым, изматывает нервную систему и лишает мозг возможности адекватно реагировать на реальность. Иными словами, должно быть время для радости и время для грусти для нормального функционирования нервной системы. Встречи с друзьями каждую неделю — это здорово, но, признайся, уже не так интересно и приятно, ведь со временем все приедается.
Поэтому просто переведи свои приятные, но затратные мелочи в другой временной статус — они должны стать не еженедельными, а ежемесячными. Так все эти мероприятия принесут тебе больше удовольствия, а значит, и больше пользы. Одним махом ты убиваешь двух зайцев: копишь деньги и сильнее радуешь свою нервную систему, что в целом полезно для организма.
Держи пластиковую карту в «рубашке»
Если у тебя нет возможности оставить все свои кредитки дома и носить с собой только одну карточку с небольшой суммой на всякий пожарный, попробуй завернуть каждую карту в лист бумаги и в таком виде хранить их в кошельке. Для пущей убедительности можно написать на каждом таком самодельном бумажном конверте «Только для экстренных случаев». Эта хитрость убережет тебя от спонтанных трат.
Теперь, чтобы что-то купить, тебе придется не просто достать кошелек и вынуть кредитку. Тебе придется ее разворачивать и освобождать от бумаги. Пока ты это делаешь, мысль о покупке может отпустить. Да и заниматься этим на виду у всей очереди как-то не комильфо. Такой оригинальный совет дает нам журнал Business Insider.
Копи монеты
На мелочь в кошельке ты, скорее всего, вообще не обращаешь внимание. И зря. Специалисты по экономии и авторы сайта andthenwesaved.com рекомендуют расплачиваться банкнотами, а мелочь со сдачи каждый вечер ссыпать в специальную банку. В конце месяца подсчитай, сколько там накопилось — ты будешь приятно удивлена.
Такой способ подходит, когда нужно быстро и безболезненно накопить на что-то не сильно глобальное: внеплановый поход в театр, поездку в соседний город или новые туфли. Трюк со сдачей работает и с электронными счетами. Можно сделать дигитальную копилку в банке.