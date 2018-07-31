Как меньше тратить и больше копить: пять психологических трюков

Главная реалия нашего времени — страсть потреблять. Из каждого утюга звучит призыв купить. Не важно, нужна тебе в действительности эта вещь или нет. Крайне трудно противостоять многочисленным маркетинговым ловушкам, разбросанным по городу тут и там. Деньги утекают, как песок сквозь пальцы. Традиционные методы накопления денег — расписывать бюджет или планировать расходы — не всегда работают. Но мы нашли оригинальные способы наконец перестать тратить, пишет Lady.mail.ru.

Не экономь, а копи

Да-да, именно так: перестань экономить, особенно на себе. В этом заключается ошибка многих людей: вместо того чтобы планировать бюджет, обдумывать каждую покупку и избегать маркетинговых ловушек, они начинают экономить. Да еще с усердием, потуже затягивая пояса. В большинстве случаев это приводит к масштабным срывам и еще большим тратам. А все потому что наш мозг любит то, что нельзя.

К такому выводу пришли американские психологи под руководством Дэниела Вегнера (Daniel Wegner), доктора наук, профессора в Университете Гарварда, США.

Оказалось, что мозг проявляет больше интереса к тому, о чем мы ему запрещаем думать. К примеру, люди на диете только и думают, что о неполезной еде. Так и те, кто внушает себе «пора бы экономить», невольно начинают думать о том, чтобы тратить еще больше. Само это утверждение звучит как-то тоскливо, вот и хочется порадовать себя и потратить последнее, что имеешь.

Поэтому процесс накопления средств (на отпуск, путешествие, новую машину или квартиру) начни с правильных мыслей: ты ни в коем случае не экономишь, ты копишь.

Преврати деньги в свободу

Ты будешь тратить меньше, если переведешь деньги... в свободу. Такой интересный и работающий способ придумал финансовый директор Дэвид Веливер (David Weliver).

Он предлагает прикинуть, сколько денег тебе потребуется, чтобы жить свободно, не работая, на протяжении года. Затем раздели эту цифру на 52 недели, и ты получишь сумму, которую тебе хорошо бы откладывать, чтобы целый год беззаботно жить. Когда тебе в голову придет шальная мысль о спонтанной покупке, ты сможешь оценить ее ценность в неделях свободы.

Наслаждайся реже, но сильнее

Первое, что приходит в голову, когда начинаешь сокращать траты, — отказаться от милых безделиц вроде еженедельных походов в кино или встреч с друзьями в кафе. Мысль здравая, только обычный подход приведет тебя к срыву. Если ты будешь отказывать себе ради мечты, ты будешь испытывать грусть и тоску и думать что-то вроде «вот, пришлось отказать себе в кино, чтобы накопить на отпуск». Не надо так.