Опасно ли мыться каждый день

Если ты моешься под горячей водой

Все дерматологи в один голос твердят о том, что любителям помыться под горячей водой, да еще и с мочалкой, гелем и мылом, надо остановиться. В идеале — перейти на теплую воду и контрастный душ и точно не мучить кожу по нескольку раз в день таким «горячительным». Причины, кажется, тоже уже проговаривались не раз: частое применение моющих средств с химическими добавками (теми же парабенами) нарушает гидролипидный барьер кожи и даже способствует проникновению бактерий в глубокие слои кожи (мы же сами смываем масла и кожный жир, которые этому препятствуют), а высокая температура сушит кожу, пишет Lady.mail.ru.

Общая рекомендация врачей — мыться можно каждый день, но под водой, без применения пенящихся средств, а вот тщательное очищение (уже с гелем, мылом и мочалкой) лучше сократить до двух раз в неделю.

Понятно, что натуральных на 100% косметических средств для мытья не бывает — чтобы они пенились, в них добавляют не самые однозначные ингредиенты. Но обрати внимание на увлажняющие кремообразные гели, в них имеются вещества, помогающие коже не шелушиться после душа.

«Раздражение, шелушение, покраснение, дерматиты — все это последствия слишком частого мытья под душем. Кожа как будто покрыта слоем пудры, а на ее восстановление требуется 1,5—2 месяца. От частого мытья страдает не только кожа, но волосы, ногти. Повреждается кератин, и локоны становятся тусклыми и безжизненными. Лично я рекомендую мытье волос и тела шампунем, гелем или мылом два раза в неделю», - пишет Елена Ковтунова, врач-дерматовенеролог, косметолог.

И будь особенно осторожна с антибактериальным мылом с триклозаном, которое зачастую выбирают любители стерильной чистоты. Оно прежде всего рекмендовано для врачей и хирургов, но всем остальным (особенно детям) оно только несет вред: оно убивает 99% бактерий, в том числе и полезных. Косметическое мыло будет более уместным для всех, кто не работает в больнице.

Детские средства для мытья — тоже хороший выбор, они проходят больше тестирований и считаются подходящими и для взрослой кожи.

Если ты любишь спорт

Никто не запрещает людям, которые занимаются активным спортом (или физическим трудом), и очевидно, потеющим, принимать душ после каждой тренировки. Но речь идет именно о душе, а не мытье с мылом и мочалкой. Подмышки или ноги (если запах сильно беспокоит) можно отдельно помыть мылом или гелем, а для интимной гигиены использовать специальное средство. Кстати, тут мы пишем обо всех правилах и ошибках, которые важны во время мытья этой деликатной зоны.

Что рекомендуется делать после душа

После горячего душа с мылом или ванны, когда кожа распарена и нет защитного слоя, она очень чувствительна. Ни в коем случае не растирай ее полотенцем, только промокни аккуратно кожу. Идеальный вариант — это позволить воде высохнуть естественным путем, чтобы влага сохранилась в верхних слоях кожи.