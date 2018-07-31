Неразумное потребление: зачем люксовые бренды уничтожают одежду

В топку!

Собственно, самый факт ликвидации дорогостоящей одежды (кроме того, в инсинератор попали, впрочем, и невостребованные косметические средства) никого особо не удивил — бывали случаи и более трагические, вроде уничтожения запасов хлеба из-за падения цен на рынке, — если бы не данные представителями бренда объяснения причин. По словам главы фирмы Джона Писа, уважаемый дом не впервые пошел на такой радикальный шаг (за последние пять лет общая стоимость уничтоженной продукции составила около £90 млн), и все ради того, чтобы люксовая одежда не попала к «ненадлежащим покупателям» и не появилась по сниженной цене на «сером», неавторизованном рынке, пишет Lady.mail.ru.

Заявление, как указывает Bloomberg, вызвало недоумение в первую очередь среди инвесторов Burberry — анонимные источники издания указали, что логичнее было бы передать нераспроданные вещи тем, кто вкладывает деньги в их разработку и производство. По крайней мере, трудно предположить, что эти люди относятся по своему социальному статусу к «ненадлежащим покупателям». Недовольны и экологи: если масс-маркетный гигант H&M, также сознававшийся в уничтожении нераспроданных моделей, по крайней мере, использует копеечные майки и джинсы вместо угля на электростанции, обеспечивающий маленький шведский городок под знаковым для поклонников «Игры престолов» именем Вестерос, то плащи по £1,5 тыс., судя по всему, просто бросают в топку — без всякой пользы для человечества, зато с очевидным вредом для окружающей среды.

Желание сохранить целостность бренда тем не менее понятно — особенно в случае с Burberry. Основанная в 1856 году фирма в начале 2010-х была вынуждена даже отказаться на какое-то время от знаменитой клетки, оставив ее только для подкладки и деталировки — все из-за того, что относительная доступность одежды Burberry в нулевые привела к появлению большого количества «бренд-иммигрантов» и «бренд-туристов», из-за чего произошло определенное падение престижа марки в глазах традиционных клиентов.

Завтра с туристом

Маркетологи Сильвия Белецца и Кейнат Анат, изучающие отношение покупательской аудитории к люксовым брендам, выделяют три группы клиентов. «Бренд-граждане» — типичные, традиционные покупатели, чье поведение и поход к выбору обычно достаточно консервативны. Это, как правило, люди, которые рассматривают бренд как часть своей культурной модели; нередко (особенно в случаях с историческими марками) они как бы наследуют свой выбор от родителей и даже более ранних поколений семьи. «Бренд-туристы» — те, кто покупает себе одну-две вещи просто потому, что они понравились (или из желания иметь в гардеробе хотя бы один «богатый» наряд). Эта категория покупателей, как показывает опыт, может серьезно подорвать статус бренда как люксового (что, собственно, почти случилось с Burberry, когда увлечение британского нижнего среднего класса шарфиками и кепками в клетку стало в какой-то момент темой для карикатуристов).