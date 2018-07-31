Овсянка для похудения: польза или вред

Поклонники диеты утверждают, что она позволяет быстро сбросить вес, но при этом получать клетчатку и витамины. Овсянка очень сытная и позволяет долго не чувствовать голода, также в ней содержится тип клетчатки бета-глюкан. Он помогает снизить уровень холестерина, утверждают исследователи Академии питания и диетологии США, пишет Health.mail.ru .

Соблюдать овсяную диету долго — довольно сложно: недостаток калорий провоцирует слабость и усталость. Также человек может быстро похудеть, но, если он вернется к своему обычному питанию, поддерживать вес будет сложно. Эта диета, как и все монодиеты, может навредить здоровью, так как приходится отказываться от сбалансированного питания. Ни один врач не может порекомендовать такое питание. На монодиетах люди испытывают голод, головокружение и усталость, такое питание может вызвать проблемы со здоровьем или усугубить те, что уже есть.