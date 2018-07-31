Овсянка для похудения: польза или вред

Овсяная монодиета очень популярна среди интернет-пользователей. Редакция Medical News Today подробно рассказывает о плюсах и минусах такого питания. Диету можно разделить на несколько фаз. Первая — овсянка три раза в день. Вторая — овсяная каша три раза в день с добавлением небольшого количества свежих фруктов и овощей. Третья — можно вернуться к обычному питанию, но один раз в день есть овсянку, разрешено добавлять фрукты, орехи или натуральные подсластители.
Поклонники диеты утверждают, что она позволяет быстро сбросить вес, но при этом получать клетчатку и витамины. Овсянка очень сытная и позволяет долго не чувствовать голода, также в ней содержится тип клетчатки бета-глюкан. Он помогает снизить уровень холестерина, утверждают исследователи Академии питания и диетологии США, пишет Health.mail.ru.
Соблюдать овсяную диету долго — довольно сложно: недостаток калорий провоцирует слабость и усталость. Также человек может быстро похудеть, но, если он вернется к своему обычному питанию, поддерживать вес будет сложно. Эта диета, как и все монодиеты, может навредить здоровью, так как приходится отказываться от сбалансированного питания. Ни один врач не может порекомендовать такое питание. На монодиетах люди испытывают голод, головокружение и усталость, такое питание может вызвать проблемы со здоровьем или усугубить те, что уже есть.
Возможные риски овсяной и других монодиет:
подагра;
камни в почках;
хронические заболевания, например, сердечная недостаточность, высокое артериальное давление, остеопороз и рак.
Желающим похудеть стоит отказаться от монодиет, лучше обсудить с диетологом, как эффективно сбросить вес. Здоровая диета обязательно включает постное мясо, фрукты, овощи, крупы и правильные жиры. Но все же овсяная каша очень питательна и полезна. Ее можно и нужно включать в обычный или диетический рацион.