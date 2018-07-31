Facebook и Instagram заблокируют всех детей до 13 лет

Модераторы этих двух социальных сетей будут блокировать учетные записи, принадлежащие тем, кто не достиг установленного минимального возраста, пишет Lifter.com.ua.

«Facebook требует, чтобы пользователям исполнилось 13 лет для создания учетной записи (в некоторых юрисдикциях возрастной предел может быть выше). Создание учетной записи с ложной информацией представляет собой нарушение условий. Это касается и учетных записей, зарегистрированных от имени ребенка в возрасте до 13 лет».

Представитель компании сказал, что система уже позволяет им блокировать любую подозрительную учетную запись. Детям и раньше быоло запрещено использовать эти соцсети, но модераторы блокировали такие аккаунты только в случае жалобы.

Если заблокированный пользователь может доказать, что достиг требуемого возраста, он может отправить официальный документ с фотографией для обжалования решения блокировки. Если он подтвердит свой возраст, то учетная запись будет восстановлена.