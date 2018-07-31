Девять честных признаков того, что вас разлюбили - и скоро бросят

Советуем ознакомиться с признаками остывших чувств, чтобы подготовиться к разрыву с возлюбленным, пишет Lifter.com.ua.

1) Его поведение сильно изменилось.

Когда ваш партнер теряет к вам интерес, он больше не устраивает вам сюрпризы, не задаривает цветами, не организовывает романтические вылазки. Ведь ему больше не нужно производить на вас впечатление.

Вспомните: ведь раньше он делал все возможное, чтобы вызвать на вашем лице улыбку, осчастливить вас, но сейчас у него нет на это времени - вы ему не интересны.

2) Он кажется замкнутым.

Раньше он был открытым с тобой: рассказывал о том, как провел день, что он чувствовал и о чем думал. Теперь же он закрылся от тебя и, похоже, вовсе отключился. Это также может быть верным признаком того, что конец отношений близок.

3) Вам не о чем говорить.

Возлюбленные могут целыми днями проводить в телефоне или планшете, но при этом любить друг друга. Им может быть комфортно даже в полной тишине. Молчание не смущает таких людей - ведь они понимают друг друга без слов.

Но бывает и так, что людям есть, о чем поговорить, но они не желают общаться. А зачем? Он все равно не слушает, когда вы говорите.

4) Он во всем обвиняет только вас.

Если в каждом провале, в каждой мелкой неудаче он обвиняет вас, любовь уже давно прошла. С его стороны.

Ему плевать на ваши чувства - вот он вам и грубит. Ему не страшно сделать вам больно. А все почему? Думаем, вы и сами догадались.

5) Вы его раздражаете.

смех раздражает его. А ведь раньше он был для него самым милым звуком. Привычные объятия во время просмотра фильма для него стали слишком жаркими. Кажется, что любая мелочь, которую вы делаете, причиняет ему дискомфорт.

6) Он ищет повод, чтобы уйти из дома.

Влюбленным нравится проводить время вместе, они не могут насытиться друг другом. Но если вам кажется, что ваш партнер вас избегает, пора бить тревогу. Частые командировки, встречи с друзьями, задержки на работе - все это признаки того, что он вас больше не любит.

7) Он не видит с вами будущего.

Но как же так? Вы же партнеры. Вы должны строить планы на будущее, проводить время вместе, знакомиться с друзьями и родственниками. Этого не происходит? Тогда он не видит вас своей женой и матерью его детей. Делайте выводы.

8) Он потерял к вам уважение.

Это самое страшное, что могло произойти. Если нет уважения - о какой любви может идти речь! Он все чаще унижает вас, говорит вам обидные слова и делает все это специально? Вам пора задуматься о разрыве. Ни к чему хорошему это все равно не приведет.

9) Он выглядит несчастным.

Время от времени у большинства людей бывает плохое настроение, однако, если такое состояние стало стандартным для твоего мужчины, а признаков извне нет, стоит задуматься – а не близок ли конец отношений?

10) Вы начинаете себя ненавидеть из-за этого.