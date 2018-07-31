23 модных трюка, которые заставят взглянуть на вашу одежду по-новому
30 июля 2018, 19:14
Кто сказал, что парео можно носить только на пляж? Или что футболка может служить нам исключительно футболкой? На любой предмет гардероба можно взглянуть под другим углом. Тогда сразу появится куча новых модных луков, на которые не придется тратить ни копейки.
Предлагаем вам вдохновиться видео, в котором собрано 23 модных трюка, которые вы легко можете повторить со своими вещами из шкафа, пишет Ihappymama.ru.
Платок станет модным аксессуаром на голову, а старая майка превратится в украшение на шею. И как бонус – советы по удобному и компактному хранению вещей в шкафу.