Восемь популярных сочетаний продуктов, которые категорически нельзя сочетать

К счастью, мы живем в такое время, когда выбор продуктов ограничен разве что фантазией. А самые вкусные блюда получаются из сочетания — порой неожиданного — самых разных продуктов, пишет Lifter.com.ua.

Но не все сочетания одинаково хороши. Больше того: многие излюбленные комбинации продуктов наносят удар по нашей пищеварительной системе!

1. Огурцы и помидоры.

Это классическое сочетание продуктов, к которому многие из нас привыкли с детства. Сами по себе эти продукты полезны для нашего здоровья, однако в желудке огурцы и помидоры действуют друг против друга.

Помидоры — прекрасный источник витамина С. В помидорах витамина С даже больше, чем в апельсинах!

Однако огурцы содержат фермент, который мешает усвоению витамина С, из-за чего наша пищеварительная система раздражается.

2. Чай и молоко.

Некоторые люди любят пить чай с молоком, но это не самая лучшая идея.

Чай полезен для давления и общего здоровья сердечно-сосудистой системы. Катехины в чае помогают расширить кровеносные сосуды, вырабатывая окись азота.

Однако белки в молоке — казеины — предотвращают этот эффект, уменьшая концентрацию полезных веществ в чае.

3. Арбуз и что-либо еще.

Арбуз — это один из любимых освежающих летних продуктов, который даже добавляют в салаты в сочетании с сыром или ветчиной.

И хотя вкус может быть замечательным, ваш желудок, возможно, будет не так рад, как ваши вкусовые рецепторы.

Дело в том, что на переваривание молочных продуктов требуется гораздо больше времени, чем на переваривание арбуза. Так что, пока желудок переваривает арбуз, молоко начинает сворачиваться в желудке.

Более того, арбуз переваривается быстрее многих продуктов, так что его употребление в составе более сложного блюда может разбалансировать организм.

4. Мясо и яйца.

Для многих яичница с ветчиной — это привычное и любимое блюдо.

Однако сочетание этих двух ингредиентов создает блюдо с очень высоким содержанием белка. Скорее всего, его количество выходит больше рекомендуемой дневной нормы.

Лучше отдать предпочтение яичнице с овощами, а мясо или другие белковые продукты съесть позже.

5. Йогурт и фрукты.

Совмещать молочные продукты с другими — идея так себе, потому что желудок переваривает молоко с иной скоростью, чем остальные продукты.

Кислоты во фруктах особенно сильно мешают перевариванию молочных продуктов, поэтому их лучше есть отдельно.

6. Бананы и молоко.

Банановый смузи кажется очень вкусным и питательным сочетанием, но многие эксперты по питанию думают по-другому.

Некоторые специалисты считают сочетание бананов и молока одним из наименее удачных из-за разных процессов нагревания и охлаждения.

Это сочетание нарушает микрофлору кишечника, может вызвать аллергию и способствовать выработке слизи.

7. Хлеб и сыр.

Бутерброды с сыром — это одно из первых простых блюд, которые умеет приготовить даже ребенок.

Однако некоторые специалисты считают это сочетание вредным для желудка, так как белки и крахмал по-разному усваиваются нашим организмом.

Когда вы едите их вместе, желудку приходится выбирать, что переваривать в первую очередь, и он часто оставляет без внимания крахмал.

Не переваренный крахмал подвергается процессу брожения, и в крайних случаях это может привести к отравлению.

8. Лазанья.

Лазанья — одно из самых вкусных блюд, но, возможно, вы обращали внимание, что она отличается невероятной сытностью.

Это сочетание не рекомендуется по тем же причинам, что и бутерброды с сыром, а добавление томатного соуса лишь усугубляет ситуацию.